Тетрациклин, фтор и кариес. Почему темнеет цвет зубов?

Если исключить очевидные причины, которые приводят изменению цвета эмали — вино, чай, кофе, сигареты и т.д., — существует несколько факторов риска, о которых мало кто знает. Это насыщенная фтором питьевая вода, приём антибиотиков и даже просто болезнь.

Беседуем с главным врачом МБУЗ стоматологическая поликлиника №6, стоматологом-терапевтом высшей категории Еленой Мозговой.

Берегись простуды

Одним из самых распространенных поражений зубов, не связанных с кариозным процессом, является гипоплазия. По сути, это недоразвитие эмали, которое в легких случаях выражается в появлении пятен различных оттенков, от белого до жёлтого и серого цвета, а при тяжелых — появляются точечные углубления, борозды на поверхности зуба, эмаль на зубе может полностью или частично отсутствовать.

Гипоплазию можно заметить на молочных зубах ребёнка, если у мамы во время беременности наблюдались нарушения минерального и белкового обмена (недостаток витаминов или плохая усвояемость). А также если малыш болел в первые недели после рождения.

Опасным является и период первого года жизни, если ребёнок тяжело болеет и нарушается обмен веществ и, как следствие минерализация эмали, можно говорить о том, что дефекты гипоплазия появятся на зубах постоянного прикуса.

В указанных случаях страдает группа зубов, и гипоплазия называется системной. Профилактика системной гипоплазии — профилактика заболеваний у беременных и детей раннего возраста, а также их своевременное лечение.

Тетрациклиновые зубы

Ещё одним видом системной гипоплазии являются так называемые «тетрациклиновые зубы». Это зубы серого оттенка, причиной изменения цвета которых является приём антибиотика тетрациклина в период формирования и минерализации тканей зуба. При поступлении тетрациклина в организм он откладывается в эмали и дентине развивающихся зубов. Характер изменений зависит от дозы препарата. При введении небольших доз тетрациклина изменяется только цвет эмали зуба, а при больших дозах наблюдают и её недоразвитие (дефекты).

«Пациенты с « тетрациклиновыми зубами» встречаются всё реже, обычно это люди старше 35-40 лет, — говорит Елена Мозговая. — В настоящее время с появлением антибиотиков других групп, более эффективных, применение тетрациклина сокращается. И молодых людей с такой проблемой я, честно говоря, не видела».

Частичное или полное устранение измененного цвета эмали при гипоплазии возможно. Одним из вариантов коррекции цвета эмали является отбеливание. Но эффективность отбеливания будет зависеть от исходного состояния зубов. Чем темнее цвет эмали, тем результат будет не так заметен, и всё же на пару оттенков зубы станут светлее.

Проверяем питьевую воду

Ещё одной причиной изменения эмали является флюороз, это тоже вид системной гипоплазии. Эмаль меняет цвет зубов от жёлтого до серого цвета в результате избыточного поступления в организм человека фторидов с питьевой водой и продуктами питания. Фтор, как и тетрациклин, нарушает процессы образования и минерализации эмали. В населенных пунктах с повышенным содержанием фтора в воде (более 1мг/л) необходимо применять коллективные меры профилактики — снижать концентрацию фтора в питьевой воды. На территории Челябинской области районов с повышенным содержанием фтора в питьевой воде нет.

Кариес — не шутка

Гипоплазия может носить локальный характер, так называемая местная гипоплазия, когда пора-жаются только один или два рядом стоящие зуба. Чаще встречается гипоплазия постоянных зубов. Обычно причиной является запущенный кариес у ребёнка молочного зуба, когда воспалительный процесс выходит за пределы корня. Между корнями молочных зубов располагается зачаток постоянного зуба и его вовлечение в воспалительный процесс приводит к нарушению минерализации эмали. Поэтому важно своевременно обращаться к детскому стоматологу даже при лечении элементарного кариеса.