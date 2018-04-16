Симфизиопатия во время беременности: что это такое и как лечат

В конце второго — в начале третьего триместра беременности будущие мамы часто испытывают выраженные боли в области таза и лобка. Они ощущают, как кости таза буквально расходятся. Светлана Ивановна Лизунова, врач — гинеколог-эндокринолог, репродуктолог с 33-летним стажем, рассказала «Летидору», почему во время беременности женщин беспокоят такие боли, что такое симфизиопатия и как лечить это заболевание.

В течение всей беременности организм будущей мамы постепенно готовится к родам. Гормон релаксин начинает вырабатываться более активно, и благодаря ему костные ткани немного размягчаются, в результате чего тазовые кости становятся более подвижными.

Это необходимо для того, чтобы во время родов ребенку было легче продвигаться по родовым путям.

Спереди кости таза соединяются лонным сочленением — неподвижным суставом, который медики называют лобковым симфизом. Благодаря его растяжению кости таза немного расходятся — это естественный процесс. Однако если лонное сочленение расширяется сверх нормы и появляются сильные боли в области лобка, то врачи ставят диагноз «симфизиопатия».

Что такое симфизиопатия

Симфизиопатия — излишнее размягчение хрящей, которое возникает во время беременности.

Это состояние следует отличать от симфизита — воспаления сочленения лонных костей. Последнее встречается довольно редко и сопровождается не только болями в области лобка, отеком, но и изменением походки.

Причины симфизиопатии

Когда у плода начинается активный рост, он забирает у мамы много кальция, и у женщины может возникнуть дефицит этого макроэлемента. Это одна из причин, по которой ставят диагноз «симфизиопатия».

Недостаток витамина D также может привести к развитию этой патологии, потому что он активно участвует в фосфорно-кальциевом обмене.

Важно учитывать и то, что сам механизм подготовки к родам включает размягчение неподвижных сочленений в суставах. Лонное сочленение, как было сказано выше, и есть этот самый неподвижный сустав. Во время беременности он становится мягким, рыхлым, и расхождение между двумя его частями увеличивается.

Расхождение до 1 см не является патологией, а вот свыше — повод обратиться к специалистам.

Симптомы симфизиопатии

Самостоятельно выявить симфизиопатию не сложно. Проявляется она точечными болями в области лобка, женщине становится трудно поднять вытянутую ногу и сложно передвигаться, особенно подниматься по ступеням.

Вообще все движения, при которых задействованы лонные кости, вызывают болевые ощущения.

Способы лечения симфизиопатии

К счастью, эта проблема легко корректируется. Первым делом нужно определить уровень кальция в организме.

При дефиците назначают препараты кальция по определенной схеме с комплексом витамина D.

Очень хорошо помогает рефлексотерапия и гомеопатия (если врач практикует подобные методы). В некоторых случаях приходится ограничить подвижность сустава, для этого таз туго фиксируют поясом или специальным бандажом на уровне лонного сочленения. Чем раньше женщина обратится к специалисту, тем больше вероятность, что боли уйдут навсегда.

А вообще, будущей маме не нужно паниковать: во-первых, симфизиопатия встречается довольно редко, примерно 1-2 случая на 300 беременных. Во-вторых, протекает она обычно в легкой форме, так как сегодня за состоянием здоровья беременной женщины тщательно наблюдают врачи, и обнаруживается это заболевание на ранних стадиях.

В этом смысле очень важно сразу встать на учет в женской консультации или выбранном центре и регулярно наблюдаться у акушера-гинеколога, чтобы вовремя скорректировать расхождение лонного сочленения.

Перед родами лучше предупредить акушеров о существующей патологии.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!