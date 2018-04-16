Почему люди зевают и другие вопросы о дыхании

Одним из безусловных рефлексов человека является дыхание. Это основа деятельности каждого организма, при этом никто даже не задумывается, правильно ли мы это делаем.

Всегда ли в дыхании задействованы обе ноздри?

Далеко не все знают, что при дыхании задействована всего одна ноздря. Это обуславливается сменой носовых циклов, что происходит каждые 4 часа. В это время одна из ноздрей выступает главной, вторая — дополнительной. Кровеносные сосуды в каждой из них ведут себя по-разному. У ведущей они более сжатые, благодаря чему увеличивается просвет, через который воздух поступает в носоглотку.

Как же правильно дышать

Как говорят специалисты, в подавляющем числе случаев люди дышат неправильно. Чтобы оптимизировать процесс стоит вспомнить, как вы дышали, когда были маленькими. При дыхании носом верхняя часть живота должна опускаться и подниматься, грудь же при этом должна оставаться неподвижной. Именно такой вариант является оптимальным для человека, однако в результате изменения осанки диафрагменное дыхание может затрудняться.

Самостоятельно научиться дышать правильно не так и сложно. Для этого существуют специальные упражнения. К примеру, можно в положении стоя или лежа приложить одну руку к животу, а другую на грудную клетку, контролируя ее движение во время дыхания. Вдох и выдох при этом необходимо делать исключительно носом.

Одной из болезней современности врачи считают компьютерное апноэ. Оно возникает в результате неправильного дыхания, вызванного длительной работой за компьютером. Такое заболевание по оценкам специалистов присутствует приблизительно у 80% людей, которые свой рабочий день проводят, сидя за ПК. Концентрируясь на работе, человек непроизвольно может задерживать дыхание, что в свою очередь сказывается и на сердечном ритме. При этом многие ощущают небольшое головокружение, что и является одним из симптомов апноэ.

ожирение;

диабет. Из-за неправильного дыхания могут возникать даже такие заболевания, как:

Именно поэтому врачи рекомендуют контролировать дыхания, сидя за ПК.

Длительность задержки дыхания

Ученые считают, что нормальный человек не может обойтись без воздуха дольше, чем 5-7 минут. После этого в результате недостаточного поступления кислорода в мозг в его клетках начинают происходить необратимые изменения, ведущие к смерти. Однако есть и уникальные в своем роде люди. Так, ГоранЧолак сумел продержаться под водой без кислорода в статическом положении в течение 22 минут и 30 секунд. Этот показатель является мировым рекордом.

На данный момент всего 4 человека смогли преодолеть планку в 20 минут без кислорода под водой. Все они в свое время являлись рекордсменами, однако с каждым годом результаты их конкурентов лишь улучшались. Эта дисциплина является крайне опасной, что могут подтвердить все спортсмены. Для достижения результата в 5 минут без поступления воздуха в организм требуются годы тренировок.

Такой вид спорта требует не только особых навыков, но и соблюдения специальной диеты. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, рыбий жир. При этом тренируется задержка не только в статике, но и в подвижном состоянии, в том числе и в барокамерах. Организм в таком состоянии испытывает серьезное кислородное голодание.

Неподготовленным людям лучше воздержаться от длительных задержек дыхания и избегать попадания в условия кислородного голодания. Стоит понимать, что в статике организм использует около 250 мл кислорода в минуту. Что касается движения и физических нагрузок, этот показатель может вырасти в 10 раз.

Если в мозг не будет поступать кислород дольше, чем 5 минут, нервные клетки начнут быстро отмирать. Проблема не только в недостаче воздуха, но и в том, что некуда выходить углекислому газу. Он циркулирует в крови, а у человека при этом появляется острое желание сделать очередной вдох, сопровождающееся жжением в легких и спазмами в области грудной клетки.

Откуда появляется храп?

Для многих знакома ситуация, когда тот или иной человек не дает возможности заснуть из-за своего храпа. Порой он может быть громче, чем звук работающего трактора или двигателя самолета. Из-за громкого храпа просыпаются даже сами храпящие.

Как можно объяснить сам процесс? Во сне мышцы организма являются максимально расслабленными, что также происходит и с парой язычок-мягкое небо. В таком состоянии частично перекрывается проход для нормального движения воздуха. Из-за этого наблюдается вибрация мягких тканей неба, что и приводит к возникновению громкого звука.

Однако это далеко не единственная причина храпа. Он также может возникать в результате отека мышц гортани, индивидуальных особенностей строения носовой перегородки или заболеваний (искривление, наличие полипов, аллергических реакций). Большой риск возникновения храпа у людей с избыточным весом и курильщиков.

Вредные привычки, как и заболевания, могут вызывать не только храп, но и куда более серьезные последствия. Не так давно ученые обнаружили, что в результате храпа в мозг поступает меньше кислорода, что в свою очередь ведет к снижению количества серого вещества. Как результат этого, у храпящих наблюдается ухудшение умственных способностей.

Из-за храпа у людей может развиваться такое опасное заболевание, как апноэ. В результате задержки дыхания во сне в кровь будет поступать меньше кислорода, а человек будет чувствовать усталость и недосыпание. Из-за этого также нарушается сердечный ритм, повышается нагрузка на головной мозг. Это может повлечь за собой такие серьезные заболевания, как инсульт и инфаркт. Чтобы избежать такой участи, лучше бороться с храпом на ранних стадиях.

Почему люди чихают с закрытыми глазами?

Многие из нас никогда не обращали внимания, что чихают с закрытыми глазами. Не так давно ученые провели специальное исследование, которое дало понять, почему нельзя чихнуть, не закрывая глаз. В процессе чихания задействуются мышцы различных частей тела, при этом создается очень высокое давление. Если глаза не закрыть при резком выходе воздуха, они могут быть повреждены. Скорость воздушного потока при этом может достигать отметки в 150 км/ч.

Что касается закрытия глаз, это происходит автоматически, а контролируется процесс особым участком головного мозга. В результате проведенного эксперимента ученым удалось вывести зависимость между манерой чихания и характером человека. Люди, которые чихают тихо и скрытно, обычно спокойны и терпеливы по жизни. Те, кто чихает громко, обычно являются холериками, полными энергии и энтузиазма для новых приключений. Лишь немногие чихают быстро и при этом без желания сдержаться — это требовательные и решительные люди, которые склонны к руководству.

Зачем люди зевают?

До недавнего времени ученые не могли объяснить процесс зевания и то, чем он вызван. Ранее считалось, что он каким-то образом помогает увеличить подачу кислорода, однако благодаря эксперименту, проведенному Робертом Провином, этот миф был развеян.

Однако это было далеко не единственное предположение происхождения зевка. Некоторые считали, что он возникает при усталости и выступает в роли определенного сигнала для синхронизации биологических часов организмов группы людей. Именно этим доказывается и тот факт, что зевание заразительно.

Существует мнение, что в результате резкого движения челюстями, которое происходит при зевке, усиливается циркуляция крови. Она при этом лучше охлаждает мозг и его клетки. При эксперименте на лоб прикладывали холодный компресс, за счет чего резко снижалась частота зевания.

Факт, что зародыши зевают в утробе, стал известен достаточно давно. Среди предположений ученых, такой процесс помогает развить артикуляцию, расширить объем легких.

Контроль дыхания

Каждый человек способен контролировать дыхание, однако чаще всего этот процесс происходит сам по себе. Он налажен организмом до автоматизма, поэтому люди могут дышать, даже находясь без сознания. При всем этом дыхание может сбиваться, что легко заметить при сильном ускорении во время пробежки. Всё это происходит непроизвольно, однако всё же можно влиять на такие процессы.

Контролируемое дыхание — идеальное решение для каждого. При этом будет сохраняться спокойствие и стабильность поступления воздуха в организм, что и необходимо для преодоления длинных дистанций. Для этого существуют специальные упражнения и техники дыхания. Подробную информацию можно с легкостью найти в интернете.

Чем опасны дыхательные упражнения

Пранаяма или дыхательная йога — комплекс упражнений, которые способствуют развитию дыхательных способностей организма. Заниматься ими без должной подготовки опасно. Прежде всего йоги отмечают, что необходимо уметь принимать определенные положения. Пранаяма оказывает влияние на физическое и эмоциональное состояние человека, поэтому стоит быть крайне осторожным. Для занятия такими упражнениями подходит только чистый воздух, а люди, которые практикуют такие умения, имеют определенные ограничения. Это касается возраста, определенных заболеваний и состояния организма.

Помимо этого существуют и другие методы тренировки дыхательных функций, которые могут причинить вред организму. Одним из таких является холотропное дыхание. Оно заключается в погружении организма в особое состояние путем гипервентиляции легких. Для этого лишь необходимо участить дыхание, что может вызвать целый ряд побочных эффектов. Среди них особого внимания заслуживает гипоксия мозга, которая крайне опасна людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.