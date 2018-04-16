Победить плохое настроение россиянам помогают «вкусняшки»

Каждый третий работник российских компаний спасается от плохого настроения с помощью вкусной еды и, в частности, сладостей. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра "АльфаСтрахование" , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Участниками опроса стали сотрудники 100 крупных российских холдингов.

35% респондентов с плохим настроением помогает бороться вкусная еда. 27% опрошенных чаще бывают на воздухе, 15% отправляются на концерты и выставки, в кино и театры. 9% россиян в моменты уныния занимаются спортом, 8% играют в компьютерные игры. 6% участников опроса просто сидят дома и ждут, когда все наладится.

Существует несколько способов повысить настроение и уровень гормона счастья серотонина. По данным сайта Sobaka.ru, необходимая для этого аминокислота триптофан содержится в молочных продуктах, яйцах, темном шоколаде, бананах, орехах, финиках. Снижать уровень серотонина может и дефицит магния. Для его восполнения нужно есть больше рыбы, листовой зелени, бобов и бананов. А вот сахара следует избегать: инсулин хоть и нужен для производства серотонина, не следует приучать организм испытывать радость от сладостей. После консультации с врачом можно увеличить дозу витамина B12 и B6, участвующие в процессе синтезирования гормона радости. Принимать витамины и микроэлементы бесконтрольно не следует.

Поможет справиться с плохим настроением и массаж, каждый сеанс которого снижает уровень гормона стресса кортизола на 30% и способствует выработке серотонина. Схожий эффект дает медитация.

Обеспечат организм серотонином и ежедневные полчаса на солнце, а занятия спортом сделают намного бодрее — этому способствуют вырабатывающиеся во время тренировки эндорфины. Кроме того, нужно позитивно относиться к жизни, стараясь повторять действия, приносящие удовольствие.

"Повысить уровень серотонина можно не только медикаментозно. Многие делают это, занимаясь любимым делом, общаясь с друзьями, посещая интересные места. Часто самым доступным и простым способом становится покупка вкусной еды или поход в кафе. При этом важно помнить, что рацион должен быть сбалансированным, иначе могут проявиться заболевания, связанные с неправильным питанием, а также лишний вес. Наша компания предлагает большое количество корпоративных программ и продуктов в области управления здоровьем персонала и health-management, которые помогут улучшить самочувствие и поднять настроение сотрудников", — говорит директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин