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Что будет, если принимать рыбий жир каждый день
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Что будет, если принимать рыбий жир каждый день 

Don't Panic 44 минуты назад
Фото: Don't Panic
У рыбьего жира давняя слава отвратительного, но чрезвычайно полезного продукта. Насколько это и правда полезно? Мы решили разобраться. Все нижеперечисленные свойства научно доказаны: вот, что случится с телом, если начать принимать рыбий жир на регулярной основе.
Здоровое сердце
Омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире — прекрасные протекторы для сердца. Они снижают уровень триглицеридов в крови, таким образом уменьшая риск сердечных приступов и инсультов.
Память на века
Рыбий жир необходим для улучшения функций мозга. Те же самые Омега-3 жирные кислоты являются основными строительными блоками для мембран и клеточных структур. Наши нервные клетки также нуждаются в этих кислотах, а исследования показали, что ежедневный прием рыбьего жира действительно улучшает долгосрочную память.
Снижение веса
Конечно, похудеть без физической нагрузки и здорового питания не получится. Добавьте в рацион рыбий жир и он серьезно ускорит процесс сброса веса. Кроме того, рыбий жир сделает тренировки более эффективными.
Здоровые нервы
Серотонин — это ключевой химический элемент мозга, помогающий регулировать настроение. Рыбий жир повышает выработку серотонина, тем самым успокаивая нервную систему, улучшая настроение и корректируя социальное поведение.
Загрязнение воздуха
Согласно недавним исследованиям, омега-3 помогают предотвращать и даже лечить воспалительные процессы клеток, начавшиеся из-за воздействия загрязненного воздуха. Особенно важно принимать рыбий жир жителям больших городов.
Хорошее зрение
Регулярное употребление рыбьего жира снижает риск развития близорукости и помогает поддерживать здоровый уровень влаги в глазах. Проводите за монитором кучу времени? Рыбий жир вам просто необходим.
Красивая кожа
Благодаря своей способности восстанавливать клеточные мембраны, жирные кислоты омега-3 буквально «чинят» поврежденные клетки кожи изнутри. Мощный противовоспалительный эффект рыбьего жира помогает уменьшить покраснение и раздражение кожи.
Антидепрессант
Согласно последним данным, добавки омега-3 жирных кислот могут быть полезны при лечении серьезной депрессии. Ученые даже доказали, что уровень депрессии ниже в странах, где люди употребляют много рыбы.
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