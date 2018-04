Спазмы внизу живота на ранних сроках беременности

Фото: Pixabay/AndrieleСпазмы внизу живота на ранних сроках беременностиСпазмы внизу живота могут быть ранним признаком беременности. Они возникают, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой матки. Этот процесс называется имплантацией эмбриона.

Женщина, у которой наблюдаются спазмы внизу живота, должна избегать приема некоторых противовоспалительных препаратов, таких как аспирин. Прием противовоспалительных препаратов во время зачатия может увеличить риск выкидыша.

Спазмы внизу живота на ранних сроках беременности или менструальные спазмы?

Спазмы внизу живота при беременности не похожи на менструальные спазмы, которые происходят примерно один раз в 28 дней, пока беременность не наступила. Вещества, называемые простагландинами, вызывают сокращение мышц матки. Простагландины связаны с болью и воспалением. Этот процесс может вызвать спазмы.

Как правило, имплантация эмбриона, происходит через 6-12 дней после овуляции. Если происходит оплодотворение, организм готовит слизистую матки для приема и защиты яйцеклетки. Небольшие кровотечения могут сопровождать спазмы при имплантации. Это называется имплантационным кровотечением.

Ранние признаки беременности

Ранние признаки беременности могут включать в себя сильную усталость, головные боли и повышенную температуру тела.

Другие ранние признаки беременности включают:

слабость;

рвоту;

отвращение к еде;

запор;

перепады настроения;

слезливость;

головокружение.

Когда нужно проводить тест на беременность?

Фото: Pixabay

Если женщина считает, что она беременна, то рекомендуется пройти тест на беременность. Хорошее время для этого — от 1 до 2 недель после появления ранних признаков беременности.

Если оплодотворенная яйцеклетка имплантирована в стенке матки, организм уже начинает формировать плаценту. В этой ситуации гормон беременности — хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), начинает подниматься. Примерно через 2 недели после имплантации уровень ХГЧ будет высоким, чтобы тест на беременность был положительным.

Если тест на беременность покажет положительный результат, следующий шаг — обратиться к врачу. Врач подтвердит правильность теста. Как только беременность подтвердится, женщина будет рассматривать возможности продолжения беременности.

