ОРЗ при беременности

Острые респираторные заболевания — это группа заболеваний, при которых поражаются дыхательные пути, но с вирусами эти заболевания не связаны. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, как ОРЗ влияет на здоровье беременной женщины. При ОРЗ появляются болевые ощущения в горле и насморк. Голос становится осиплым, кашель, во рту появляется сухость. При ОРЗ в мышцах возникает болезненные ощущения. Развивается сильная усталость и слабость. У заболевшего человека начинается повышаться температура тела. Несмотря на то, что ОРЗ многие считают неопасным заболеванием, в период беременности это может привести к различным последствиям. Именно поэтому при первых признаках ОРЗ беременной следует обратиться за врачебной помощью. Особенно это опасно в первом триместре беременности. Если женщина вовремя не обратиться за помощью, то это приведет к выкидышу. Невылеченное заболевание во втором триместре беременности никакой угрозы для будущего малыша не составляет. Но течение беременности может быть осложнено. Если беременная перенесла ОРЗ в третьем триместре, то это может быть причиной преждевременных родов или гипоксии плода. Болезнь, перенесенная будущей мамой перед самыми родами, может привести к различным родовым травмам. В чем заключается лечение ОРЗ при беременности? В первую очередь, лечение для каждой беременной индивидуально и подбирается оно только врачом. Чаще всего для лечения назначаются лекарственные препараты, изготовленные на растительной основе. Если беременная почувствовала себя нехорошо и у нее появились первые признаки простуды, то до обращения к врачу, можно сделать легкий массаж стоп с применением «звездочки». Легкий массаж ушей, переносицы и крыльев носа тоже не помешает. Если появился насморк, то можно использовать капли в нос «Пиносол». Они изготовлены на растительной основе. Но не рекомендуется применять сосудорасширяющие капли. При повышенной температуре принимать аспирин беременной нельзя. Можно использовать препараты, которые содержат парацетамол, да и то только в самых крайних случаях. Беременной необходимо обильное питье. Зеленый чай с добавлением лимона, морс из ягод, ягодные и фруктовые компоты — все это можно пить будущей маме при простуде. Если появился сильный кашель, то разрешается принимать сироп «Доктор МОМ». Если беспокоят боли в горле, то нужно пить теплое молоко с добавление меда или же масла сливочного. Также для полосканий горла использовать отвар ромашки. При ознобе следует надеть шерстяные носки. Многие женщины в период беременности прибегают к народной медицине. Нельзя использовать отвары, настои и другие лекарственные средства, которые содержат календулу. При заболевании меняется и рацион питания беременной. Пища должна быть обогащена витамином С. Но, чтобы не было никаких осложнений, не следует избегать визита к врачу. Ранее эксперты доказали, что беременные женщины более рассеяны.