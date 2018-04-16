Личный опыт: как я похудела на 40 кг и сделала операцию по уменьшению груди

Мама и хозяйка аккаунта о правильном питании Юлия Болдышева (@sj771) рассказала, почему решилась на редукционную маммопластику и как правильно худеть, чтобы не навредить себе.

Чем опасно резкое похудение?

Я никогда не была полным ребенком. В 18 лет весила 48 кг при росте 158 см. Но к 30 годам мой вес был уже 103 кг. Это результат заедания стресса едой. Вроде как, поешь — и становится легче. За год до похудения случилась замершая беременность, и на фоне переживаний набрала еще 16 кг.

Я начала худеть в 2013 году. Цель поставила одну — снизить вес, чтобы забеременеть и родить ребенка. Была еще одна причина, менее важная, но она тоже стала стимулом: тогда мы ездили с мужем отдыхать в Абхазию, вернулись домой, я начала рассматривать фотографии и, конечно, не испытала большой радости.

5 сентября сдала анализы, сходила к эндокринологу, он поставил диагноз «предсахарный диабет» и дал месяц, чтобы похудеть на 3-5 кг. Гинеколог сказала, что у меня повышен гормон пролактин и посоветовала также похудеть на 5 кг.

Но через месяц у меня ушло сразу 12 кг. Уровень сахара нормализовался, эндокринолог убрал ранее поставленный диагноз. Не могу сказать, что при этом я правильно питалась. Исключила из рациона вообще все (соль, сахар, оливковое масло), а еще раз в неделю делала разгрузочные дни — «улетало» по 2 кг. Сейчас никому не советую это повторять, потому что в последующие дни начинается жор, ты постоянно думаешь о еде, но ничего не можешь съесть. Оставалось есть огурцы, творог, пить много воды и плавать, чтобы отвлекаться. А еще бонусом выпадают волосы, появляются проблемы с почками и позвоночником. Со временем все восстановилось, но я поняла, что такое интенсивное похудение — это очень вредно. Идеальный вариант — 2-3 кг в месяц.

Через год 12 августа я сделала тест и узнала о беременности. К этому времени весила 65 кг. За 9 месяцев набрала всего 10 кг, большая часть из которых осталась в роддоме. Во время лактации вес вырос до 74. А когда дочери исполнилось 5 месяцев, я начала опять худеть и ежедневно занималась групповым пилатесом. Плюс вечером прогулки с коляской.

Сейчас мне 34 и я вешу 62 кг.

Как заниматься спортом?

Мне повезло, у меня нет растяжек и других изменений, которые сопровождают резкое похудение. Но это результат тренировок: каждый день плавала по 40 минут. Когда вес дошел до отметки 75, я пошла в зал. Сейчас понимаю, что нужно было идти сразу, ни на кого не оглядываясь. А тогда жутко стеснялась! Я занималась с тренером: 3 раза в неделю силовые тренировки и каждый день 40-минутное кардио и иногда круговая тренировка.

Как питаться?

Начав худеть, я пошла на курсы нутрициологов. Это помогло разобраться с режимом питания без жестких запретов. В моем случае на все 100% работает поговорка «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу». Завтрак самый сытный (500-700 ккал), и в нем обязательно есть овсяная каша. На обед — макароны или бобовые, на ужин — небольшая порция куриной грудки и зеленый салат. Есть перекусы. Первый — самый питательный: тосты с тунцом или авокадо. Второй — кефир, йогурт или сырники. Благодаря такой схеме я могу позволить себе сладкое утром. При этом продолжаю худеть, хоть и медленно. Сейчас я умею слушать организм, знаю, что не нужно есть продукты с высоким гликемическим индексом. Например, не могу есть картошку, потому что не наедаюсь ею.

Операция по уменьшению груди

В этом году 26 апреля я сделала редукционную маммопластику для уменьшения груди на несколько размеров: с 7 до 3 размера. Не могу сказать, что раньше я мечтала об операции, но вместе с другими изменениями захотелось иметь и красивую грудь. Она всегда была большого размера, а после похудения и лактации, конечно, потеряла форму. Кстати, если вы недавно кормили ребенка, придется подождать полгода, чтобы сделать маммопластику. Я ждала год.

Когда готовилась к операции, ходила к докторам и слышала совершенно разные мнения. Один раз сказали, что из-за большого размера нужно удалить молочную железу (после этого я бы не смогла родить ребенка и выкормить его), но нашелся другой доктор, который сделал все очень деликатно и без таких последствий. Поэтому советую очень внимательно выбирать специалиста. Перед операцией нужно сдать анализы, сделать флюорографию, ЭКГ, УЗИ-диагностику тромбоза вен и сходить к маммологу,

Операцию я делала в «Бюстклинике» у доктора Дмитрия Игоревича Труфанова (сейчас он работает в «Доктор Пластик»).

Я провела в больнице сутки, потом месяц носила бандаж. Когда увидела результат, была в шоке! Получилось очень аккуратно.

Но было осложнение (о них врачи, конечно, предупреждают заранее): на груди появилась гематома (может быть после любого хирургического вмешательства), через две недели врач сделал надрез, и синяк очень быстро прошел.

Что интересно, после операции ничего не болит. Кажется, будто ты только что сходил на очень интенсивную тренировку. В отличие от маммопластики, когда грудь увеличивают. Дело в имплантах, которых в данном случае нет (они ставятся под мышцу и болят).

Общее противопоказание после операции — три месяца нельзя заниматься спортом и поднимать тяжелое.

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