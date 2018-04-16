СМИ: Анжелину Джоли тайно госпитализировали

Источники также заявили о консультациях Питта с юристами о возможности в принудительном порядке проверить психическое состояние известной актрисы.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли госпитализировали из-за «истощения организма». Об этом сообщает Gossip Cop, ссылаясь на NW.

По информации издания, актриса была «тайно госпитализирована» еще в марте после обморока, однако известно об этом стало только сейчас. Источник рассказал журналистам, что Джоли «измучена».

«Она не спит достаточно, не ест достаточно. Неудивительно, что ее тело сдалось», — рассказал он.

Как отметил источник, актриса отказывается принимать инцидент всерьез, но ее близкие, включая Брэда Питта, призывают ее начать лечение.

«Независимо от того, что произошло между ними, он хочет, чтобы ее самочуствие было на высоком уровне ради их детей», — отмечает Gossip Cop.

Якобы Питт даже предложил Джоли отправиться на «реабилитационное лечение». Источники также заявили о консультациях Питта с юристами о возможности в принудительном порядке проверить психическое состояние известной актрисы.

Gossip Cop добавил, что информация о госпитализации Джоли может оказаться неправдой, так как NW — это единственное издание, которое написало об этом.

Ранее сообщалось, что после решения о разводе с Питтом Джоли похудела до 34 килограммов. На развод она подала в 2016 году. Сообщалось, что отношения в звездной паре испортились из-за грубого поведения Питта во время полета в Лос-Анджелес. Джоли заявляла, что ее муж был пьян, поругался с их старшим приемным сыном Мэддоксом и попытался его ударить. Джоли, по информации СМИ, обвиняла актера в регулярном пьянстве и употреблении запрещенных препаратов.