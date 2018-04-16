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Злобная пыльца: москвичи готовятся к сезонной аллергии
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Злобная пыльца: москвичи готовятся к сезонной аллергии 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
С приходом весны все москвичи делятся на две группы: пока первая радуется теплу и цветению деревьев, другие проклинают злобную пыльцу, наблюдая за ее полетом слезящимися глазами. Как же защитить себя от аллергии и как распознать симптомы поллиноза?
Сенная лихорадка Поллиноз — это сезонное заболевание, которое проявляется у склонных к аллергии людей из-за цветения деревьев и других растений. Иногда ее называют «сенной лихорадкой», хотя ни к сену, ни к лихорадке заболевание никак не относится.
В Москве основной причиной аллергических реакций, как правило, становится цветение дуба, ясеня, березы, ореха, тополя и клена. Их пыльца вызывает реакцию, по симптомам схожую с острой респираторной вирусной инфекцией.
Несмотря на то, что ощущения от аллергии на пыльцу можно описать разве что как «хуже некуда», есть и более серьезная опасность. У склонных к аллергии людей, помимо описанных симптомов, возможно возникновение и более серьезных заболеваний, например, сезонной бронхиальной астмы.
Что делать? В период сезона цветения растений врачи рекомендуют аллергикам чаще промывать нос, а также по возможности не открывать окна в квартирах.
Если аллергия принимает тяжелую форму, следует пройти курс специальных уколов и пропить соответствующие лекарства. Но, как и с любой болезнью, главное, чего не стоит делать — заниматься самолечением, а вместо этого обратиться к специалистам, которые пропишут подходящие лекарства.
Ну и еще один способ, широко применяемый в практике — барьерная защита органов дыхания. Как правило, в этом случае применяются специальные фильтры для носа и респираторы-невидимки.
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