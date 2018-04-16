Как очистить сосуды: мифы и реальность

СодержаниеХолестерин и бляшкиКак забиваются артерии?Хирургическая очистка сосудовЛекарства для профилактики атеросклерозаНародные методы защиты сосудовДиета и ЗОЖ Благодаря вездесущей рекламе, у населения сложилось мнение о том, что их сосуды представляют собой аналог трубы, идущей из кухонной раковины: на стенках горы жира и вечно забивается. И достаточно воспользоваться каким-нибудь популярным средством, которое, как «Крот», все растворит, смоет и очистит сосуды не хуже ершика. Такое упрощенное представление о формировании бляшек на стенках сосудов привело к тому, что число разнообразных методов их чистки растет с каждым днем. Методы эти иногда абсурдны, иногда удивительны, но всех их объединяет один-единственный факт: в реальности они не работают. MedAboutMe разбирался, можно ли вообще прочистить кровеносные сосуды и как это делают врачи.

Холестерин и бляшки

Все слышали про холестерин — соединение, которое входит в состав клеточных мембран практических всех живых существ, за редкими исключениями. Он представляет собой липофильный спирт (холестерол), то есть, он нерастворим в воде, а значит, и в крови. В плазме крови он присутствует в виде липопротеинов — комплексов с транспортными белками аполипопротеинами. Именно благодаря им холестерин может распространяться по сосудам всего тела.

Существует несколько видов липопротеинов, основными из которых являются ЛПНП — липопротеины низкой плотности (они же «плохой холестерин») и ЛПВП — липопротеины высокой плотности (они же «хороший холестерин»). ЛПВП на стенках сосудов не откладываются и, более того, противодействуют этому процессу, так как транспортируют холестерин в печень, где он благополучно преобразуется в желчные кислоты. А ЛПНП как раз и является строительным материалом атеросклеротических бляшек — о нем еще говорят, что он обладает атерогенными свойствами.

Следует добавить, что сам по себе холестерин — необходимое для нас вещество. В организме существует два основных механизма регуляции поступления холестерина в клетки:

биосинтез холестерина внутри самих клеток; захват клетками-макрофагами ЛПНП из плазмы крови. Как забиваются артерии?

Как происходит образование атеросклеротической бляшки? Принято считать, что это холестерин накапливается на стенке, пока сосуд не сузится настолько, что это будет влиять на кровоток. В реальности же холестерин откладывается не на стенке сосуда, а внутри нее.

Интима — внутренняя оболочка кровеносных сосудов — выстлана клетками эндотелия. Под ним находится рыхлая соединительная ткань, в которой, помимо межклеточного вещества, можно обнаружить гладкомышечные клетки, фибробласты и макрофаги. Последние как раз и обеспечивают формирование бляшек.

Макрофаги — это белые кровяные клетки, которые, в частности, занимаются борьбой с инфекциями. Кроме того, это клетки-мусорщики — они уничтожают не только чужеродные бактерии, но и остатки разрушенных клеток и прочие, уже не нужные компоненты. Они же регулируют уровень холестерина в крови, как было сказано выше, захватывая его из плазмы крови.

Когда человек ведет здоровый образ жизни, и концентрация «плохого холестерина» в его крови не превышает норму, образования бляшек не происходит. Но когда концентрация ЛПНП выходит за пределы нормы и при этом растет число свободных радикалов в крови (то есть, развивается окислительный стресс), происходит образование окисленных форм ЛПНП. Они взаимодействуют с так называемыми скавенджер-рецепторами на поверхности макрофагов. Благодаря этим рецепторам, макрофаги умеют вылавливать такие модифицированные молекулы ЛПНП.

Если «плохого холестерина» слишком много, происходит перегрузка макрофагов. В отличие от гепатоцитов, они не умеют полностью перерабатывать холестерин, поэтому трансформируются в пенистые клетки, которые погибают и накапливаются под эндотелием — внутри сосудистой стенки. На этом месте начинает формироваться атеросклеротическая бляшка. Внешняя оболочка сосуда тут повреждена, и со временем бляшка растет, уходя вглубь стенки сосуда. Поверх липидных масс внутри сосуда может происходить образование фиброзных (соединительных) тканей, уплотняющих бляшку, она кальцифицируется, то есть в ее составе откладываются соли кальция (атерокальциноз), а у человека, тем временем, развиваются характерные признаки атеросклероза.

Со временем бляшка может либо перекрыть сосуд, либо прорваться внутрь сосуда — кашицеобразные массы смешиваются при этом с плазмой крови. В обоих случаях риск образования тромба стремительно возрастает: либо из-за сужения сосуда, либо из-за реакции крови и содержимого бляшки.

Факт!

В прошлом году эксперты, работавшие в рамках программы Marc and Ruti Bell Vascular Biology and Disease Program, объявили о том, что существует два вида макрофагов:

М1 — «воспалительные» макрофаги, которые активизируют процессы образования бляшек; М2 — «целительные» макрофаги, которые обладают противовоспалительными свойствами и даже могут уменьшать бляшки. Благодаря им количество микротравм на стенках сосудов и риск осложнений атеросклероза уменьшаются.

Правда, пока неясно, как заставить клетки-предшественники моноциты трансформироваться в полезные макрофаги М2, а не в опасные М1.

Итак, атеросклеротические бляшки — это не накипь на поверхности стенки сосуда, а сложное образование внутри нее, практически это часть сосуда, поэтому рассчитывать, что такую бляшку можно легко чем-то счистить или растворить, не приходится.

Что можно и нужно сделать, чтобы помочь своим сосудам?

Уменьшить масштабы повреждения сосудистой стенки и воспалительных процессов, привлекающие дополнительную армию макрофагов, а также повышающих риск образования тромбов. Уменьшить толщину образовавшейся бляшки и тем самым увеличить просвет сосуда. Если сосуд уже сужен довольно сильно — диаметр крупных артерий уменьшился на 70-80%, то есть развился критический стеноз, необходимо восстановить кровоток.

Последний пункт решается хирургическим путем.

Хирургическая очистка сосудов

Чтобы восстановить кровоток в пораженном атеросклерозом крупном сосуде, используют два основных метода:

Стентирование

Хирург вскрывает артерию, где образовалась угрожающая жизни человека бляшка, удаляет ее, а на место повреждения ставит заплатку — или из искусственных материалов, или из тканей пациента. После этого в сосуд вводят специальную трубку-стент, которая после введения раскрывается и формирует своего рода сетчатый тоннель, по которому кровь будет течь свободно и без задержек.

Аорто-коронарное щунтирование

Если сосуд закупорен так, что стент поставить невозможно, создается обходной путь (шунт) вокруг блокированного участка.

Никаких других способов очистки сосудов в буквальном смысле этого слова не существует, точнее, они не работают.

Кроме того, как следует из вышесказанного, очистка, стентирование или шунтирование проводятся только в одном месте, а не по всему организму. Это значит, что если человек не изменит образ жизни, то риски для его здоровья остаются по-прежнему высокими.

Лекарства для профилактики атеросклероза

Как уменьшить концентрацию «плохого холестерина» в крови? Существуют лекарства, которые помогают это сделать:

Статины

Эти препараты снижают выработку фермента, который необходим для производства холестерина в организме. Они также увеличивают концентрацию аполипопротеинов, которые транспортируют холестерин в печень.

Секвестранты желчных кислот

Связывают холестерин и кислоты, которые из него образуются в тканях печени. При этом печень считает, что желчных кислот не хватает и синтезирует их в дополнительных количествах, расходуя на это холестерин. Тем самым, дополнительно уменьшая его концентрацию в организме.

Фибраты

Уменьшают концентрацию триглицеридов в крови и, действуя вместе со статинами, выводят холестерин из организма.

Все эти лекарства имеют довольно серьезные побочные эффекты. Назначают их только на определенной стадии развития атеросклероза, и делать это должен только врач, учитывая длинный список противопоказаний. Самостоятельный прием этих лекарств опасен.

Народные методы защиты сосудов

Что же можно сделать, не дожидаясь состояния, когда помощь хирурга будет единственным методом спасения артерий? Прежде всего, не рассчитывать на народные методы «очистки организма от шлаков, токсинов и отложений на стенках сосудов». Ни один из этих методов не может быть эффективным даже теоретически. Ни один из них не доказан и научным путем.

Следует понимать, что любые настойки, эфирные масла, отвары, выпитые человеком, попадают в агрессивную среду желудка, полностью меняющую их свойства. Даже если предположить, что какие-то действующие компоненты добрались до кишечника, встает проблема их попадания в кровь. Ведь при помощи ферментов и микрофлоры кишечника происходит расщепление соединений, выпитых нами, до простейших компонентов. Наконец, даже если этим соединениям удалось бы попасть в плазму крови, мы помним, что атеросклеротическая бляшка представляет собой клетки мертвых макрофагов, набитых холестерином, складированные под внутренней оболочкой стенки сосуда. Так что и в этом случае добраться до нее нереально.

Диета и ЗОЖ А срабатывают, на самом деле, самые простые и всем известные методы: диета, контроль артериального давления, уровне холестерина в крови и здоровый образ жизни. Эти слова звучат скучно, но это единственные работающие способы сохранения здоровья сосудов.

Так, при атеросклерозе общий объем съеденных калорий для среднестатистического взрослого человека не должен быть более 2500 ккал в сутки. При этом только треть этого объема может быть получена из жиров, содержащих холестерин. А доля насыщенных жиров в рационе должна быть уменьшена до 10%. В целом, объем холестерина в съеденных за сутки продуктах, не должен превышать 300 мг.

Чтобы добиться соблюдения указанных правил, следует перейти на вареное мясо, снизить в рационе долю говядины, свинины и баранины, отказаться от субпродуктов и удалять кожу с птицы. При этом жирные сорта рыбы приветствуются, так как содержащиеся в них омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови.

Не менее 55-60% суточного объема калорий должны составлять фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Йод и витамин В6 активизируют процессы переработки холестерина. Поэтому в рационе надо увеличить долю блюд из морепродуктов, к которым относятся морская капуста, гребешок и мидии, кальмары.

Для повышения концентрации в крови антиоксидантов следует заменить разнообразные жиры нерафинированным оливковым маслом холодного отжима. Оно также содержит много полиненасыщенных жиров. Но, врачи напоминают, увлекаться им тоже не стоит — избыток последних снижает уровень «хорошего холестерина».

Для защиты сосудов также следует:

отказаться от курения; поддерживать массу тела в пределах нормы; вести активный образ жизни, включая регулярные физические нагрузки. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.