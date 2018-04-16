Ароматы, влияющие на здоровье

Со значением слова ‘аромат’ у каждого человека связаны свои представления о запахе. Для кого-то это будет изысканный парфюм, для кого-то запах лесных полян, а для кого-то это станет определением всех возможных запахов. Так же как и существует различие в восприятии слова, всем людям присуще различие в восприятии ароматов. У каждого человека свое обоняние. У одних более острое и яркое, у других — простое и уравновешенное. Сайт МедикФорум собрал советы по подбору аромата. Каждый растительный аромат имеет свое воздействие на организм человека. При вдыхании всего лишь малая часть поступает к головному мозгу для обработки. Остальной же поток направляется в легкие, после чего поступает в кровь и остальные органы. Поэтому значение влияния запахов на весь организм давно доказано и имеет научное доказательство. Ароматы, способные влиять на здоровье Положительным воздействием любого ароматического действия станет лишь нравящиеся человеку. Если запах раздражает и не приятен, не будет полезного влияния. Иногда, в аромакологии, применяют сочетание нескольких запахов, чтобы разбавить возможное резкое воздействие одного из компонентов. В ароматерапии растительные эфирные масла используют в очень маленьких дозах. 1. Апельсин имеет способность снять стрессовое состояние, избавить от воздействия страха и раздражения 2. Мята является активным антидепрессантом. Аромат способен увеличивать быстроту реакции и концентрацию внимания 3. Грейпфрут быстро снимает головные боли, убирает спазмы. При отравлении способен вывести из организма токсины и возобновить обмен веществ 4. Аромат жасмина мгновенно повышает настроение, увеличивает выработку гормонов ‘счастья’. В незнакомой обстановке и ситуации помогает быстрее адаптироваться, повышает чувство уверенности в себе 5. Лаванда успокаивает нервное поседение, восстанавливает душевное равновесие, сокращает чувство тревоги и печали 6. Герань положительно влияет на память, мышление и активную мозговую деятельность. Убирает нервозность и раздражительность 7. Лимон придает бодрости и поднимает настроение. Является активным восстановителем тонуса. Способен укрепить иммунную и эндокринную системы. Выбирая аромат или место с определенной ароматизацией, можно благоприятно воздействовать на организм. Саме важное, чтобы вдыхающему был приятен аромат. Неизменным положительным влиянием обладают природные ароматы. Такие, как запах леса, морской воды и освежающий запах только что прошедшего дождя. Ранее рассказали о новых ароматах для лета.