Ещё
Чем питаться во время забега? На старте полумарафона. Гели, изотоники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем питаться во время забега? На старте полумарафона. Гели, изотоники 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Победный энергетический перекус, который поможет восполнить силы во время полумарафона.
Очень часто в предстартовом кластере можно услышать разговоры бегунов о том, кто что взял с собой на дистанцию. Всевозможные гели, батончики и даже друзья с баночкой сладкого лимонада ближе к финишу — в процессе все средства хороши. Конечно, 5 или 10 км легко можно сделать и «на сухую», не перезаряжаясь в пути. Но что если ваша цель — это полумарафон или марафон? Разбираемся, какие виды перекусов существуют и что из них мы посоветуем вам взять с собой.
Почему питание на длинной дистанции — это важно?
Вывод: неопытному бегуну будет крайне сложно добежать полумарафон (и уж тем более марафон) только на резервах своего организма.
На дистанции
Что я могу взять с собой?
Это важно: приучить свой организм, используя гели в ходе тренировок. В случае употребления в первый раз, без приучения к ним организма, могут вызвать тошноту, рвоту и схождение с дистанции.
В двух словах — если не гели и батончики из специализированного магазина, то что?
Если вы собираетесь пробежать свой первый полумарафон, рекомендуем пить воду на каждом пункте (2-3 небольших глотка) и взять с собой на дистанцию две половинки банана.
На финише
После того как вы пересекли финишную черту, вспомните о восстановлении. В течение часа после окончания интенсивных нагрузок нужно выпить восстановительные изотонические напитки с содержанием аминокислот, что позволит оптимизировать процесс постнагрузочного восстановления энергии.
2 июня редакция «Чемпионата» совместно с World Class приглашает вас принять участие в забеге «На одном дыхании». Всё, что вам нужно, это взять любимые кроссовки, друзей, выбрать дистанцию и не забыть пройти предварительную регистрацию.
Помните, что полумарафон и марафон — это потрясающе амбициозные цели. Готовьтесь и минимизируйте свои риски на дистанции, подбирайте правильное питание, советуйтесь с профессионалами и тогда,
Чемпионат.com: последние новости
Упражнения для круговой тренировки. Функциональные упражнения от Оли Маркес Простые и полезные упражнения на растяжку от райдера Алины Балашовой Что такое синтол? Синтольщик Кирилл Терёшин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом135
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Волочкова снялась голой на пляже220
Седокова рассказала, какой Басков в постели84
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение