Чем питаться во время забега? На старте полумарафона. Гели, изотоники

Победный энергетический перекус, который поможет восполнить силы во время полумарафона.

Очень часто в предстартовом кластере можно услышать разговоры бегунов о том, кто что взял с собой на дистанцию. Всевозможные гели, батончики и даже друзья с баночкой сладкого лимонада ближе к финишу — в процессе все средства хороши. Конечно, 5 или 10 км легко можно сделать и «на сухую», не перезаряжаясь в пути. Но что если ваша цель — это полумарафон или марафон? Разбираемся, какие виды перекусов существуют и что из них мы посоветуем вам взять с собой.

Почему питание на длинной дистанции — это важно?

Вывод: неопытному бегуну будет крайне сложно добежать полумарафон (и уж тем более марафон) только на резервах своего организма.

На дистанции

Что я могу взять с собой?

Это важно: приучить свой организм, используя гели в ходе тренировок. В случае употребления в первый раз, без приучения к ним организма, могут вызвать тошноту, рвоту и схождение с дистанции.

В двух словах — если не гели и батончики из специализированного магазина, то что?

Если вы собираетесь пробежать свой первый полумарафон, рекомендуем пить воду на каждом пункте (2-3 небольших глотка) и взять с собой на дистанцию две половинки банана.

На финише

После того как вы пересекли финишную черту, вспомните о восстановлении. В течение часа после окончания интенсивных нагрузок нужно выпить восстановительные изотонические напитки с содержанием аминокислот, что позволит оптимизировать процесс постнагрузочного восстановления энергии.

2 июня редакция «Чемпионата» совместно с World Class приглашает вас принять участие в забеге «На одном дыхании». Всё, что вам нужно, это взять любимые кроссовки, друзей, выбрать дистанцию и не забыть пройти предварительную регистрацию.

Помните, что полумарафон и марафон — это потрясающе амбициозные цели. Готовьтесь и минимизируйте свои риски на дистанции, подбирайте правильное питание, советуйтесь с профессионалами и тогда,