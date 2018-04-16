Забег и полумарафон в Москве. Городской забег в июне

«Чемпионат» и World Class приглашают принять участие в забеге.

В начале июня читатели «Чемпионата» и клиенты World Class соберутся вместе, чтобы выйти на старт забега «На одном дыхании». В этом году полумарафон приурочен к 25-летию клуба и состоится в рамках XVIII игр World Class им. Дмитрия Жирнова . Полумарафон, 10 км или первый километр вместе с малышом? Решаете вы! Всё, что вам нужно, это пара удобных кроссовок, приятная компания и любимый плейлист в наушниках.

Когда?

2 июня 2018 г. в период с 07:00 до 13:35.

Место проведения

Москва, парк «Поклонная гора», вход со стороны ст. м. «Парк Победы».

Дистанции

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Регистрация

Зарегистрироваться можно по ссылке. Все стартовые взносы будут направлены на благотворительность.

Расписание забега

07:00Cбор участников забегов на 10 и 21,1км в парке Победы на Поклонной горе, прохождение участниками фактической регистрации, переодевание, разминка08:45Окончание регистрации участников и выдачи стартовых номеров09:00Старт забега 21,1 км09:20Старт забега на 10 км12:30Закрытие финиша11:30Cбор участников забега на 1 км и 500м в парке Победы на Поклонной горе, прохождение участниками фактической регистрации, переодевание, разминка12:30Окончание регистрации участников и выдачи номеров13:00Старт забега на 500 м13:15Закрытие финиша для забега на 500 м13:20Старт забега на 1 км13:35Закрытие финиша для забега на 1 км