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Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги для женщин 

Рамблер 2 часа назад
Исследователи уверены, что туалетная бумага не подходит для постоянного использования. Врачи призывают отказаться от этого продукта. По заверениям врачей, туалетная бумага не может удалить загрязнения с поверхности кожи целиком. Тем самым есть риск заполучить инфекцию мочевыводящих путей или что похуже.
Ученые убеждены, что туалетная бумага полностью изжила себя как средство гигиены. Врачи призывают заменять ее более надежными альтернативами. Например, использовать влажные салфетки.
А лучшим вариантом будет использование биде после каждого похода в туалет.
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