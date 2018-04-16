Как быстро похудеть: 8 важных правил

Почему важно сдать анализы, пройти курс массажа и принимать контрастный душ рассказывает Дарья Наварская, многократная чемпионка Китая по бодифитнесу, абсолютная чемпионка Олимпии, амбассадор сервиса Grow Food.

В первую очередь, важно расслабиться и понять, что быстрого похудения не бывает. Если вы резко переходите на аскетичное питание из курицы и огурцов, полностью исключаете углеводы и насилуете себя каждодневными тренировками, помните, что по завершении такого марафона, вы получите хороший «откат» — вес и жировые отложения вернутся в двойном объеме. А также велик риск навредить своему организму.

Что вы можете сделать? Начать правильное похудение. И поверьте, уже через две-три недели вы сможете увидеть первые результаты. Пусть они будут не кардинальные, но зато вес точно не вернется обратно, а вы будете чувствовать себя комфортно.

Сдайте анализы

Первое, что делаем, — сдаем анализы в лабораторию! Про это очень мало говорят, а иногда и вовсе забывают. Между тем, сдача анализов перед процессом похудения и трансформации тела — очень важный момент. Прежде чем регулировать питание и определять количество физических нагрузок, важно знать состояние щитовидной железы, гормональный фон, а также состав крови. Самое главное в процессе похудения — не навредить.

Рассчитайте норму калорий и макронутриентов

Самостоятельно составлять себе диету наобум — это не выход. Вы можете недобирать необходимые калории и вещества, либо наоборот — употреблять их выше своей суточной нормы.

В интернете существуют определенные формулы, которые помогут рассчитать необходимое количество калорий белков, жиров и углеводов.

А если вам у вас не хватает времени планировать рацион и готовить еду, воспользуйтесь сервисом доставки здоровой еду — например, Grow Food.

Готовьте пищу в определенных тепловых обработках

Варка, готовка на пару и гриль теперь должны быть вашими основными способами приготовления пищи. Таким образом, вы сможете минимизировать количество жира и лишних калорий в своем рационе. Тем более, если времени на то, чтобы привести себя в форму, осталось не так много. Постепенно вы привыкнете к натуральному вкусу продуктов, и от тяги к жирным бургерам, пасте и пицце не останется и следа.

Включите в план аэробную нагрузку

Кардио непосредственно влияет на сокращение жировых отложений. Самое главное — это найти свой любимый вид аэробной нагрузки. Это может быть бег, занятия на эллипсоиде, подъем в гору, интервальное кардио, аэробика и так далее.

Если до этого в вашей жизни кардио тренировки отсутствовали, то за 2-3 недели при правильном питании вы уже сможете немного подтянуть тело и сократить его объемы.

Добавляйте силовые тренировки

Ошибка очень многих девушек заключается в том, что они начинают усиленно налегать на кардио, пренебрегая тренировками со свободными весами.

Между тем, именно силовые тренировки подтягивает кожу придает тонус мышцам, а силуэту — привлекательные формы. Конечно, в краткосрочной перспективе глупо надеяться на выдающиеся результаты. Но немного подкачаться — вполне возможно!

Включайте любые дополнительные активности

Танцы, йога, пилатес — найдите увлечение по вашему вкусу. И сами не заметите, как лишние килограммы уйдут по-максимуму.

Пройдите курс массажа

Это вспомогательная мера, которая ускоряет обмен веществ, «разгоняет» лимфу, помогает справиться с жировыми отложениями и выровнять кожу. В купе с остальными мерами массаж дает очень хороший эффект. Однако готовьтесь к тому, что лимфодренажный и моделирующий массаж — не самая приятная процедура.

Принимайте контрастный душ Тут также важно помнить, что, если вы едите булочки на завтрак, то контрастный душ вас не спасет. Он улучшает кровообращение, помогая тем самым насытить клетки кислородом, ускоряет метаболизм, в общем и целом, тренирует и укрепляет организм. Но контрастный душ будет эффективен только в купе с упражнениями и правильным питанием!

Главное — помнить, что за 2-3 недели невозможно добиться идеальной фигуры, немного «подтянуться» и привить себе привычки, которые спустя несколько месяцев приведут вас к телу мечты, — вот это возможно! Не ставьте себе невыполнимых целей. Не стоит готовиться к лету, пляжному сезону, дню рождения или к свадьбе. Нужно выработать в себе привычку вести здоровый образ жизни, и тогда вы будете выглядеть прекрасно на любом мероприятии!