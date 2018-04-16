Беременность и солнце

Во время беременности многие женщины стараются выехать за город, чтобы поменьше дышать загрязненным воздухом города, много времени проводят на свежем воздухе, на солнце. Но многие забывают, что не всегда полезно много быть под действием прямых солнечных лучей, особенно будущим мамам. Очень много женщин находится на солнце во время его наибольшей активности — это очень вредно для организма мамы и будущего малыша. Все мы знаем, что летом солнечная активность очень повышена, особенно это относится к таким месяцам как июль и август. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что нужно делать для того, чтобы защитить себя. Женщинам, которые наиболее подвержены действию солнца — имеют слабую вегетативную систему, страдают головными болями, склонные к обморокам, лучше быть на солнце до десяти утра и после семнадцати вечера. На солнце лучше быть всегда в тени. Также желательно не планировать на время беременности поездки в жаркие страны. Но если вдруг поездку никак нельзя отложить — нужно тщательно продумать ваш режим. Для нормального самочувствия нужно хорошо спланировать день. 1) Оптимальное время на солнце только до десяти утра и после семнадцати вечера. 2) Просмотреть свой гардероб — он должен быть желательно светлых тонов. Такая одежда не допустит перегрева организма и поможет не допустить ожогов. 3) Один из самых важных элементов одежды каждый день — это головной убор. Нельзя находиться на солнце с непокрытой головой. 4) Всегда берем с собой прохладительные напитки. Нельзя допускать обезвоживание организма. 5) Лучше отказаться от излишней косметики. Лучше всего пользоваться косметикой, на натуральной основе. Забудьте о том, что загар в солярии для будущей мамы — это отличный вариант! Излучение в солярии разрушает клетки и приводит к раку кожи. Именно это является главной причиной, почему беременным категорически не рекомендуется посещать солярий. Никакой солярий не заменит настоящего солнышка! Солнце способствует выработке витамина D, что так необходим организму мамы и ее будущего ребенка. Будучи даже немножко каждый день на солнышке — это очень полезно для организма. Ранее эксперты рассказали о мощных вспышках на Солнце.