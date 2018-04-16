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Ученые: отказ от лактозы может привести к ее непереносимости
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Ученые: отказ от лактозы может привести к ее непереносимости 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Профессор из Университета Пердью (штат Индиана, США) рассказал, что полный отказ от употребления молочных продуктов животного происхождения, в случае отсутствия аллергии на лактозу, может спровоцировать непереносимость молочного сахара
Профессор из Университета Пердью (штат Индиана, США) Деннис Савайано рассказал, что полный отказ от употребления молочных продуктов животного происхождения, в случае отсутствия аллергии на лактозу, может спровоцировать непереносимость молочного сахара.
Значительная часть населения мира действительно тяжело переваривает лактозу. Это происходит, потому что с возрастом человеческий организм производит все меньше фермента лактазы, который помогает усваивать лактозу из молочных продуктов, пишет The Independent.
Тем не менее, чем больше молочных продуктов употребляет человек, тем больше лактазы производят бактерии кишечника. «Чтобы выжить, бактерии в нашей толстой кишке нужно кормить», — утверждает профессор по системе питания Деннис Савайано.
По его словам, люди, которые привыкли употреблять в пищу продукты с содержанием лактозы, имеют больше фермента лактазы в 6-8 раз, чем те, которые, наоборот, стараются всячески исключить лактозу из рациона.
Главная опасность отказа от лактозы, по мнению ученого, заключается в том, что, если вы решите возобновить ее употребление, то организм может не справиться с ее перевариванием, а это не только вызовет неприятные симптомы, но и может спровоцировать непереносимость этого молочного сахара.
Чтобы такого не случилось, эксперт рекомендует вводить продукты с содержанием лактозы постепенно, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
Важно отметить, что не все молочные продукты содержат такое же большое количество лактозы, как молоко. Например, греческий йогурт и твердый сыр имеют низкие уровни лактозы в составе.
Фото: Pixabay/AlbanyColley
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