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Не щадит себя: из-за постоянных диет тростинка Анджелина Джоли была госпитализирована
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Не щадит себя: из-за постоянных диет тростинка Анджелина Джоли была госпитализирована 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В последнее время о фигуре Анджелины Джоли говорили не меньше, чем о ее разводе с Брэдом Питтом. Актрису неоднократно обвиняли в излишней худобе и даже подозревали в анорексии. Как оказалось, не напрасно. СМИ узнали, что в марте Джоли была экстренно госпитализирована из своего особняка после того, как она упала в обморок. Причиной такого состояния Анджелины врачи назвали ее постоянные диеты и ограничения в питании. По их словам, Джоли ждут серьезные проблемы со здоровьем, если она не изменит свой рацион и образ жизни.
Такое состояние Джоли связывают со стрессом из-за развода с Питтом, а также свой отпечаток отложила смерть матери актрисы. На нервной почве Анджелина не может не только нормально есть, но и спать.
Возможно, теперь актриса постарается найти время и силы, чтобы поправить свое здоровье.
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Фото:Global Look Press
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