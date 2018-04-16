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Ученые раскрыли секрет лечебных грязей
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Ученые раскрыли секрет лечебных грязей 

МедикФорум 51 минуту назад
Фото: МедикФорум
Наверное, о пользе грязи знают многие. Есть некоторые люди, которые считают, что при помощи грязи можно вылечиться от различных заболеваний. Но у грязи, как и у любого другого лекарства, есть противопоказания. Сначала лечебную грязь начали использовать в Древней Греции. И постепенно и другие страны и города узнали об этом лечебном средстве. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что грязь можно достать на дне водоемов, торфяных болотах или грязевых вулканах. В такой грязи имеются специальные минеральные и органические вещества, которые благоприятно влияют на организм человека. Обычно перед использованием грязи ее нужно сначала немного согреть, а потом уже наносить на некоторые участки тела. При нанесении грязи на участки кожи весь организм начинает перестраиваться и работать совсем по-другому. Постепенно все вещества, которые находятся в этой грязи, проникают в организм человека и оказывают положительное влияние на него. Лечебная грязь может легко и просто вылечить различные сосудистые заболевания или заболевания с сердцем, костно-мышечные, нервную или эндокринную систему. При помощи нее даже можно вылечить бесплодие у мужчин или женщин. Но перед тем как применять данное лечение нужно пройти консультацию у врача, а может быть случиться так, что данная процедура наоборот не принесет вам пользы, а принесет только худший результат. Ранее эксперты рассказали о правилах хорошего секса.
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