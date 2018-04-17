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В чем секрет? Модель ест все подряд и не толстеет
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В чем секрет? Модель ест все подряд и не толстеет 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Австралийская красавица Белль Лучия не верит в диеты и спортзал.
Эту девушку уже сравнивают с Джиджи Хадид и Рози Хантингтон-Уайтли за потрясающую внешность и идеальную фигуру. Белль 23 года, она закончила медицинский колледж и с 14 лет покоряет подиум. Она уверяет, что вся ее красота — природная. Лучия никогда не ходила в спортзал, и не сидела на диетах.
«Я, как и вся моя семья, придерживаюсь европейских традиций: питание должно быть разнообразным, здоровым, но без ограничений, — говорит Белль. — Моя мама бы очень расстроилась, если бы я вдруг села на диету».
Обычный обед Белль
Одно из правил девушки — плотный завтрак. Это омлет на тосте, граноле или блинчике. «Я получаю от такого завтрака максимум энергии с утра, потому что не пью кофе», — рассказала она. Ну, а обед и ужин может быть любым. Но Белль очень любит морепродукты, суши и лапшу рамен.
Регулярные тренировки — тоже не конек этой красавицы. Лучия призналась, что ей просто жалко на них времени. Единственное, что она старается делать — больше ходить пешком.
Подписчики Instagram модели — а их уже больше миллиона — не устают восторгаться ее естественностью. Ведь сейчас редко встретишь не то что профессиональную модель, но даже обычную девушку, которая не сидит на строгой диете и так легко относится к своей фигуре. А главное, что это действительно дает свои плоды. Так может быть, не стоит слишком жестко ограничивать себя, и питаться одними салатными листьями?
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