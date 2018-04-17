Как приучить себя вовремя ложиться спать

Многие люди не соблюдают режим сна, и именно по этой причине они чаще всего не высыпаются и становятся раздражительными, недостаток сна плохо влияет на весь организм и на нервную систему, поэтому необходимо всегда, вовремя ложиться спать, тогда возможно не придется сталкиваться с такими достаточно серьезными проблемами.

МедикФорум собрал советы как приучить себя вовремя ложиться спать.

Прежде всего, необходимо выбрать самое подходящее время для сна, например, важно знать, что человеку в среднем нужно спать не менее восьми часов. Если же у человека сложная работа, на которой он сильно устает, то ему может потребоваться десять часов. После того как человек решит в какое время ему будет удобней ложиться спать ему нужно будет каждый день строго в это время отправляться в постель, таким образом его организм сможет привыкнуть к правильному режиму.

Чтобы ничего не отвлекало от сна, лучше будет убрать подальше современные гаджеты и почитать перед сном какую-нибудь не интересную книгу с ее помощью удастся заснуть гораздо быстрей. Также можно включить не интересный и скучный фильм, под такое кино можно будет заснуть довольно быстро, а на телевизоре всегда можно поставить таймер, чтобы он сам выключился через некоторое время. Если ежедневно на протяжении пары недель ложиться спать в определенное время, то потом организм сам начнет требовать заслуженного отдыха в это время и тогда проблем со сном уже не должно возникнуть.

Если со сном возникают какие-то проблемы не стоит начинать пить снотворное, так как такие препараты обычно вызывают сильнейшее привыкание и потом без этих таблеток уже просто не удастся заснуть. Лучше всего перед сном выпивать стакан теплого, свежего молока, или же можно заварить напиток из полезнейших трав, после принятия успокаивающего напитка сразу же захочется спать. Еще перед сном можно принять расслабляющую ванну с добавлением масел, такие водные процедуры помогают расслабиться и после них, как правило, тоже начинает клонить в сон.

Если на протяжении всего дня хорошенько потрудиться, то ночью никаких проблем со сном точно не возникнет, потому что уставший человек обычно засыпает довольно быстро. Если работа у человека сидячая, то он может после смены начать ходить в тренажерный зал, это будет полезно не только для сна, но и для фигуры, а также здоровья. На начальном этапе хватит и одного часа тренировок для того чтобы устать, потом в дальнейшем может потребоваться два или даже три часа. Не стоит жалеть своего времени на спорт, ведь с его помощью для организма можно будет получить огромную пользу.

Во время отдыха очень важно не отвлекаться на что-то типа телефона или планшета, нужно полностью расслабиться и постараться ни о чем не думать, тогда заснуть удастся очень быстро. Также нельзя позволять себе регулярно спать до самого обеда, потому что именно таким образом можно сбить режим сна, лучше наоборот вставать раньше, тогда и ночью не придется мучиться от бессонницы.

Чтобы не забыть в какое именно время следует ложиться спать, можно поставить на своем телефоне напоминание, тогда забыть точно не удастся и спустя некоторое время получится приучить себя всегда вовремя ложиться спать. Ранее эксперты рассказали, что парам лучше ложиться спать одновременно.