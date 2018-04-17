Безглютеновая диета названа абсолютной потерей денег впустую

Исследование доказало, что безглютеновая диета является абсолютной тратой впустую денег и времени. А неприятные симптомы у людей, не имеющих целиакии, вызываются совсем другим веществом, но не глютеном. Глютеном называют клейкий белок, который обеспечивает хлебу и мучным изделиям характерную консистенцию. В последние годы продажи безглютеновых продуктов питания постоянно развиваются, и не в последнюю очередь это происходит из-за того, что многие люди считают себя неспособными к перевариванию глютена. Любой современный врач скажет о том, что содержащийся в пшенице и некоторых других злаках глютен не представляет никакой проблемы для здоровья для 99% населения. У оставшегося 1% отмечается целиакия — тяжёлая иммунная реакция даже на мельчайшие дозы глютена, приводящая к воспалительным процессам в кишечнике и таким симптомом, как вздутие, боли и диарея. Если человек не страдает от целиакии, то никакого смысла в следовании безглютеновой диете нет, особенно если учесть, что безглютеновые продукты питания приблизительно в четыре раза дороже. Но почему некоторым людям, не имеющим целиакии, безглютеновая диета все равно помогает? Эксперты согласны, что исключение глютена может улучшить симптомы даже у тех, кто не страдает от целиакии, но совсем по другой причине, как теперь стало известно. Ученые из Университета Осло в Норвегии наблюдали приблизительно за 60 людьми, которых попросили придерживаться безглютеновой диеты. Ни у кого из них не было целиакии. При этом участники эксперимента следовали трем разным видам питания в течение 7 дней. В ходе первого рациона они получали глютен, в ходе второго употребляли разновидность сахара под названием фруктан, и в ходе третьего — не получали ни того ни другого. Все эти компоненты содержались в батончиках мюсли. Результаты эксперимента показали, что именно фруктан, а вовсе не глютен вызывал значительное количество вздутий и других желудочно-кишечных симптомов. Другими словами, речь может идти не о чувствительности к глютену, а о реакции организма именно на фруктан. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)