«Бабочки в животе»: чем это опасно

Наверняка каждому из нас знакомо странное ощущение, немного напоминающее легкое-легкое щекотание или покалывание, которое возникает где-то в области живота в момент встречи с объектом симпатии, в момент объятий или поцелуев и даже перед важным событием — экзаменом, разговором и т.д. Это чувство романтично называют «бабочками в животе», оно и на самом деле напоминает трепыхание нежных маленьких крылышек. Но что это такое на самом деле? Почему у нас появляются такие ощущения?

«Бабочки в животе», кстати, могут сопровождаться легкой тошнотой и возникать как ответ не только на радостное событие. Они появляются и в том случае, если человек сильно испуган или взволнован. Это защитная реакция организма на стресс — мозг посылает сигналы о некой «опасности», немедленно повышается частота сердечных сокращений. Подскакивает уровень гормонов, вырабатываемых надпочечниками в случае опасности — адреналина и кортизона, а те, в свою очередь, дают команду максимально мобилизовать все тело. Эти же гормоны повышают артериальное давление, вызывают общее напряжение всего организма, усиливают потоотделение и вызывают приток крови к легким и мышцам всего тела — а вдруг придется спасаться бегством.

Запасы крови в нашем организме не бесконечны, а значит, если произошел ее приток к одним органам, то случился отток от других. Именно отток крови от брюшной полости, в частности от кишечника, дает то самое «щекочущее» чувство. Кроме того, более чувствительными становятся гладкие мышцы живота, что тоже провоцирует «трепыхание». Кстати, тех же самых «бабочек» можно ощутить в тот момент, когда самолет проваливается в воздушную яму или на обычных качелях. Так что романтики в этом ощущении по большому счету не слишком много, но влюбленные, конечно, думают иначе.

Если «порхание бабочек» возникает слишком часто, особенно без очевидного повода, — это говорит о проблемах со здоровьем. В таком случае обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

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