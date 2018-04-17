Венозная недостаточность: чем она опасна и как от нее избавиться?

Что такое венозная недостаточность?

Венозная недостаточность (ВН) — это нарушение оттока крови в венах. Медики не без основания шутят, что так человек расплачивается за то, что ходит прямо, а не на четвереньках. Заболевание нередкое — с ним сталкиваются до 40% людей во всем мире1. Лет 20 назад диагноз был в основном у пожилых людей, сегодня венозная недостаточность встречается даже у подростков.

А правда, что она чаще бывает у женщин, чем у мужчин?

Про венозную недостаточность часто говорят, что это болезнь с «женским лицом». И, действительно, такой диагноз женщинам ставят в 4-6 раза чаще, чем мужчинам2. Причин несколько:

В женском организме больше гормона эстроген, гормональные перестройки происходят постоянно — половое созревание, беременность, климакс. Все это влияет на сосудистый тонус.

Прием гормональных препаратов в целом, оральных контрацептивов в частности также не очень хорошо сказывается на состоянии сосудов.

Во время беременности и родов гормональный фон меняется, нагрузка на вены повышается. Часто у беременных наблюдаются признаки венозной недостаточности.

Как понять, что у меня — именно она? Каковы симптомы?

Вначале венозную недостаточность многие списывают просто на усталость ног — походили подольше, появился дискомфорт, отдохнули — стало легче. Важно помнить, что при появлении таких симптомов следует немедленно обратиться к специалисту. Если вовремя не начать лечение, давление в венах будет нарастать, а сосуды станут менее эластичными. На ранней стадии заболевание может никак не проявляться внешне, например, в виде сосудистых сеток или звездочек, но вены уже будут страдать от нарушений кровотока.

Симптомы венозной недостаточности зависят от стадии заболевания. В начальной ощущается тяжесть в ногах, они отекают, особенно к вечеру, по ночам могут сводиться судорогами. Часто дискомфорт ощущается в вечернее время, а утром, после ночного отдыха, неприятные ощущения проходят и кажется, что проблема была связана с усталостью.

Однако, когда проблема развивается дальше, это объяснение самому себе уже не работает — внешние проявления доставляют серьезный дискомфорт: сосудистые сетки, узловатые вены, на более поздних стадиях — трофические язвы, которые не только болезненны, но и опасны.

Почему ВН возникает или прогрессирует именно во время или после беременности?

Венозная недостаточность может проявиться в любом возрасте. В группе риска — женщины, особенно беременные, пациенты, принимающие гормональные препараты. Молодые мамы также рискуют — целый день на ногах, с ребенком на руках.

Причины нарушения оттока крови в венах могут быть разные:

Наследственный фактор — вероятность всегда выше.

Лишний вес — нагрузка на ноги и вены увеличивается.

Сидячий образ жизни — кровь застаивается в венах.

Длительные физические нагрузки на ноги — поднятие тяжестей, стоячая работа.

Неправильное питание — способствует набору веса и также может замедлить кровоток.

Могу ли я заранее, еще до беременности, проводить какую-то профилактику?

Профилактика венозной недостаточности полезна в любом возрасте. Даже при генетической предрасположенности соблюдение рекомендаций позволяет снизить риски возникновения заболевания:

Не каждая женщина готова отказаться от высоких каблуков, но, если речь идет о здоровье, лучше снизить высоту шпильки.

Долго сидеть или стоять без движения вредно для любого человека, старайтесь больше двигаться, не засиживаться длительно на одном месте. Встать и пройтись не так уж сложно.

Слишком тугое белье и одежда мешают нормальному кровотоку, плотно облегающее платье смотрится красиво, но не всегда хорошо сказывается на состоянии вен.

Перегреваться на солнце врачи никому не рекомендуют, а людям с венозной недостаточностью или предрасположенностью к ней — особенно.

При наследственной предрасположенности периодически рекомендуется делать УЗИ вен, чтобы не пропустить начало болезни.

Что будет, если не лечить венозную недостаточность?

Любое заболевание, протекающее без лечения, рано или поздно переходит в острую или хроническую форму. Венозная недостаточность, оставленная без внимания, может привести к серьезным последствиям, поэтому так важно записаться на прием к врачу-флебологу, специалисту по проблемам с венами, и начать лечение своевременно. Трофические язвы, тромбоз, отрыв тромба, кровотечения после травм — список серьезных осложнений венозной недостаточности этим не исчерпывается. Легкомысленное отношение к диагнозу может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Что делать, если я нашла у себя симптомы ВН, куда обращаться?

Чтобы избежать возможных последствий, важно начинать лечение венозной недостаточности вовремя, когда болезнь только-только стала проявляться. Для этого, как было сказано ранее, нужно обратиться к врачу-флебологу. Он проведет необходимое обследование, подтвердит или опровергнет диагноз, назначит лечение. Чаще всего применяются препараты, повышающие тонус вен, или венотоники, к которым относится Детралекс®. Теперь помимо таблеток он выпускается и в виде суспензии, что особенно удобно для молодых и энергичных мам*. Разовая дозировка находится в индивидуальном саше, запивать лекарство не нужно, его удобно носить в сумочке и брать с собой на прогулку с ребенком или в поездку. При этом в день требуется всего 1 саше**. Бывает, что молодые люди стесняются принимать таблетки, считая, что возраст для этого неподходящий. Лекарство в виде суспензии может стать идеальным вариантом для них.

* Из-за отсутствия данных относительно выведения препарата с грудным молоком, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата.

Венотоник Детралекс® помогает устранить симптомы венозной недостаточности**, способствуя предотвращению дальнейшего развития проблемы. При более тяжелой форме заболевания врач может посоветовать дополнить лечение другими способами.

**Инструкция по медицинскому применению препарата Детралекс®. Рег. уд. № ЛП-004247

При венозной недостаточности используется также компрессионная терапия: специальные бинты, чулки, носки улучшают кровоток. Еще одна важная рекомендация доктора — избавиться от вредных привычек и не забывать о здоровом образе жизни.

Начните весну с заботы о своих венах, и настоящее весеннее настроение и легкая походка будут радовать Вас!

Акционерное общество «Сервье»

Источники:

1 Кияшко В. А. Хроническая венозная недостаточность: вопросы диагностики и лечения // РМЖ, №16-2002, с. 733 2 Шостак В. А. Варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность в практике гинеколога//Медицинские новости, №10-2012, с. 29 На правах рекламы

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