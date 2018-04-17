Ещё
Венозная недостаточность: чем она опасна и как от нее избавиться?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венозная недостаточность: чем она опасна и как от нее избавиться? 

Ezhikezhik.ru 51 минуту назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Что такое венозная недостаточность?
Венозная недостаточность (ВН) — это нарушение оттока крови в венах. Медики не без основания шутят, что так человек расплачивается за то, что ходит прямо, а не на четвереньках. Заболевание нередкое — с ним сталкиваются до 40% людей во всем мире1. Лет 20 назад диагноз был в основном у пожилых людей, сегодня венозная недостаточность встречается даже у подростков.
А правда, что она чаще бывает у женщин, чем у мужчин?
Про венозную недостаточность часто говорят, что это болезнь с «женским лицом». И, действительно, такой диагноз женщинам ставят в 4-6 раза чаще, чем мужчинам2. Причин несколько:
В женском организме больше гормона эстроген, гормональные перестройки происходят постоянно — половое созревание, беременность, климакс. Все это влияет на сосудистый тонус.
Прием гормональных препаратов в целом, оральных контрацептивов в частности также не очень хорошо сказывается на состоянии сосудов.
Во время беременности и родов гормональный фон меняется, нагрузка на вены повышается. Часто у беременных наблюдаются признаки венозной недостаточности.
Как понять, что у меня — именно она? Каковы симптомы?
Вначале венозную недостаточность многие списывают просто на усталость ног — походили подольше, появился дискомфорт, отдохнули — стало легче. Важно помнить, что при появлении таких симптомов следует немедленно обратиться к специалисту. Если вовремя не начать лечение, давление в венах будет нарастать, а сосуды станут менее эластичными. На ранней стадии заболевание может никак не проявляться внешне, например, в виде сосудистых сеток или звездочек, но вены уже будут страдать от нарушений кровотока.
Симптомы венозной недостаточности зависят от стадии заболевания. В начальной ощущается тяжесть в ногах, они отекают, особенно к вечеру, по ночам могут сводиться судорогами. Часто дискомфорт ощущается в вечернее время, а утром, после ночного отдыха, неприятные ощущения проходят и кажется, что проблема была связана с усталостью.
Однако, когда проблема развивается дальше, это объяснение самому себе уже не работает — внешние проявления доставляют серьезный дискомфорт: сосудистые сетки, узловатые вены, на более поздних стадиях — трофические язвы, которые не только болезненны, но и опасны.
Почему ВН возникает или прогрессирует именно во время или после беременности?
Венозная недостаточность может проявиться в любом возрасте. В группе риска — женщины, особенно беременные, пациенты, принимающие гормональные препараты. Молодые мамы также рискуют — целый день на ногах, с ребенком на руках.
Причины нарушения оттока крови в венах могут быть разные:
Наследственный фактор — вероятность всегда выше.
Лишний вес — нагрузка на ноги и вены увеличивается.
Сидячий образ жизни — кровь застаивается в венах.
Длительные физические нагрузки на ноги — поднятие тяжестей, стоячая работа.
Неправильное питание — способствует набору веса и также может замедлить кровоток.
Могу ли я заранее, еще до беременности, проводить какую-то профилактику?
Профилактика венозной недостаточности полезна в любом возрасте. Даже при генетической предрасположенности соблюдение рекомендаций позволяет снизить риски возникновения заболевания:
Не каждая женщина готова отказаться от высоких каблуков, но, если речь идет о здоровье, лучше снизить высоту шпильки.
Долго сидеть или стоять без движения вредно для любого человека, старайтесь больше двигаться, не засиживаться длительно на одном месте. Встать и пройтись не так уж сложно.
Слишком тугое белье и одежда мешают нормальному кровотоку, плотно облегающее платье смотрится красиво, но не всегда хорошо сказывается на состоянии вен.
Перегреваться на солнце врачи никому не рекомендуют, а людям с венозной недостаточностью или предрасположенностью к ней — особенно.
При наследственной предрасположенности периодически рекомендуется делать УЗИ вен, чтобы не пропустить начало болезни.
Что будет, если не лечить венозную недостаточность?
Любое заболевание, протекающее без лечения, рано или поздно переходит в острую или хроническую форму. Венозная недостаточность, оставленная без внимания, может привести к серьезным последствиям, поэтому так важно записаться на прием к врачу-флебологу, специалисту по проблемам с венами, и начать лечение своевременно. Трофические язвы, тромбоз, отрыв тромба, кровотечения после травм — список серьезных осложнений венозной недостаточности этим не исчерпывается. Легкомысленное отношение к диагнозу может привести к инвалидности и даже летальному исходу.
Что делать, если я нашла у себя симптомы ВН, куда обращаться?
Чтобы избежать возможных последствий, важно начинать лечение венозной недостаточности вовремя, когда болезнь только-только стала проявляться. Для этого, как было сказано ранее, нужно обратиться к врачу-флебологу. Он проведет необходимое обследование, подтвердит или опровергнет диагноз, назначит лечение. Чаще всего применяются препараты, повышающие тонус вен, или венотоники, к которым относится Детралекс®. Теперь помимо таблеток он выпускается и в виде суспензии, что особенно удобно для молодых и энергичных мам*. Разовая дозировка находится в индивидуальном саше, запивать лекарство не нужно, его удобно носить в сумочке и брать с собой на прогулку с ребенком или в поездку. При этом в день требуется всего 1 саше**. Бывает, что молодые люди стесняются принимать таблетки, считая, что возраст для этого неподходящий. Лекарство в виде суспензии может стать идеальным вариантом для них.
* Из-за отсутствия данных относительно выведения препарата с грудным молоком, кормящим женщинам не рекомендуется прием препарата.
Венотоник Детралекс® помогает устранить симптомы венозной недостаточности**, способствуя предотвращению дальнейшего развития проблемы. При более тяжелой форме заболевания врач может посоветовать дополнить лечение другими способами.
**Инструкция по медицинскому применению препарата Детралекс®. Рег. уд. № ЛП-004247
При венозной недостаточности используется также компрессионная терапия: специальные бинты, чулки, носки улучшают кровоток. Еще одна важная рекомендация доктора — избавиться от вредных привычек и не забывать о здоровом образе жизни.
Начните весну с заботы о своих венах, и настоящее весеннее настроение и легкая походка будут радовать Вас!
Акционерное общество «Сервье»
Источники:
1 Кияшко В. А. Хроническая венозная недостаточность: вопросы диагностики и лечения // РМЖ, №16-2002, с. 733  2 Шостак В. А. Варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность в практике гинеколога//Медицинские новости, №10-2012, с. 29  На правах рекламы
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Американский стартап запустил криптовалюту для детей Родителям близнецов будут платить пособие только на родившегося первым ребенка Ты, конечно, молодец, но… Как перестать обесценивать достижения ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подделывают яйца11
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги80
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню2
Что мужчины считают ужасно сексуальным12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Новости партнеров
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение