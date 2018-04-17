Тина Канделаки рассказала, как легко накачать пресс

Ведущая поделилась упражнением, которое подтягивает живот и дарит заветные кубики.

Проблем с весом у Тины Канделаки никогда и не было: телеведущая регулярно ходит в спортзал и следит за питанием. Однако с недавних пор заветная мечта 42-летней Тины — упругие, пышные формы. Этакая бразильская фигура с тонкой талией и объемной попой.

Можно, конечно, сделать пластическую операцию, чем грешат многие звезды. Но Канделаки привыкла всего добиваться своим трудом.

«Очень интересно строить тело, — призналась не так давно ведущая. — Хочу раз и навсегда для себя понять, что мне лучше: быть просто худой (аэробные нагрузки плюс диета) или добиться латиноамериканских изгибов? Получится ли последний вариант в моем возрасте с моими исходными данными?»

Однако, чтобы получить волшебные изгибы, одних тренировок мало. Придется изменить план питания, включить в рацион больше белков, ведь на голодных диетах мышц не построишь.

Чтобы составить план питания, Канделаки даже сделала анализ крови. Тогда-то и выяснилось, что Тина недоедает. Ну, а чтобы в погоне за мышцами не набрать лишних объемов в талии, ведущая регулярно делает упражнение, которым поделилась в Instagram.

«Вакуум живота — наиболее эффективный способ привести пресс в порядок. И единственный, чтобы накачать поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник», — обещает Тина.

Далее Канделаки подробно объясняет, как делать этот волшебный вакуум:

«Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом — через 15−20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие — полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход. Делать один или два в день, через 2 часа после еды или на голодный желудок, и месяц спустя своими глазами увидите результат».

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