Весеннее обострение: к чему готовиться и как лечить?

Большинство людей радуются первым жарким солнечным лучам и жизнеутверждающим прогнозам повышения температуры: тающий снег и набухающие на деревьях почки вызывают прилив сил. Но для некоторых приближение весны означает усиление паники и тоску: снова тепло, снова обострятся заболевания.

Для таких страдальцев, собственные болезни и организм которых давно изучены и знакомы ими самими, весна не несет ничего приятного, они заранее готовят кучу медикаментов и готовятся к долгому и часто неприятному периоду недомоганий. Медики тоже обычно знают об этом и готовы к наплыву пациентов. Какие хронические заболевания обостряются в весенний период, почему это происходит и что можно сделать, чтобы минимизировать неприятные ощущения?

Аллергия

Весной начинается пора цветения, появляются первые листочки. Это очень красиво, но аллергиков не радует совершенно. Начиная примерно с середины апреля — а в южных районах еще раньше — в воздухе появляется пыльца в высокой концентрации. Прибавим высохшую пыль, которая тоже появляется из-под снега, — и в результате апрель и май становятся периодом бесконечного насморка, который тяжело поддается лечению. Страдающие поллинозом мучаются сухим надсадным кашлем, глаза слезятся из-за раздражения слизистой.

Действия при аллергии

Если подобные симптомы появляются у вас каждую весну, лучше всего обратиться к грамотному аллергологу еще до периода активного цветения. Он проведет тесты и сумеет выяснить, на какое именно растение у вас аллергия — иногда их оказывается несколько, даст рекомендации, как избежать обострения симптомов.

Иногда единственным выходом оказывается переезд в другой климатический пояс, чтобы переждать тяжелый период вдали от источников заболевания — например, у моря.

В большинстве случаев для облегчения или полного снятия симптомов оказывается достаточно принимать антигистаминный препарат широкого спектра действия.

Бронхиальная астма

В основе этого крайне неприятного заболевания — тоже аллергическая реакция организма на внешние раздражители. Разумеется, сама по себе весна не может спровоцировать астму, но именно в это время года многие астматики начинают чувствовать себя гораздо хуже.

Виной всему — все то же сезонное повышение загрязненности воздуха, что особенно актуально в больших промышленных городах: активное таяние снега освобождает все накопленное за зиму. Пыльца тоже способствует проявлениям негативных реакций организма человека. Еще один фактор — повышенная влажность: стремительное таяние снега и проливные дожди делают воздух сырым, но солнечные лучи пока не успевают прогреть его в достаточной степени. Поэтому состояние хронических больных усиливается еще и простудами.

Профилактические действия при астме

Таким больным следует обязательно придерживаться рекомендаций лечащего врача и регулярно использовать лекарства, прописанные для поддерживающей терапии, — чаще всего это ингаляции в баллончиках, которые удобно носить с собой всюду. Стоит также принимать витамины, почаще делать влажную уборку помещения.

Простудные заболевания

Весенняя погода довольно коварна: днем может припекать солнце, а утром и вечером лужи покрыты хрусткой корочкой льда, так что очень легко получить переохлаждение, особенно после выхода из душного помещения с включенными системами отопления. Иммунитет чаще всего оказывается снижен после долгой зимы, так что чихающих и кашляющих людей традиционно в это время довольно много. На фоне сырого прохладного воздуха со взвесью вредных для человека веществ простуда часто рискует перерасти в затяжные бронхиты, гаймориты или даже пневмонию.

Действия по предотвращению простуд

Методы персональной защиты весной ничем не отличаются от любого другого времени года. Нужно как следует высыпаться, чтобы организм успевал отдохнуть и восстановиться, избегать по возможности сильных стрессов, ограничить контакты с заболевшими людьми или носить защитную маску. Рацион питания должен включать побольше свежих овощей и фруктов, следует принимать витамины и стараться одеваться по погоде, лучше всего многослойно.

Солнечные ожоги

Чаще всего считается, что это исключительно летняя проблема, — и напрасно. Солнце весной довольно коварно: оно не печет, как летом, но сила солнечных лучей запросто может привести к ожогам. У страдающих полиморфным фотодерматозом может появиться сыпь на коже, а люди со светлой чувствительной кожей рискуют обгореть даже после непродолжительной прогулки.

Способы защиты

Выход только один: всегда использовать защитное средство с высоким индексом SPF, не стоит забывать и о головном уборе из легкой проветриваемой ткани, особенно это касается маленьких детей и всех, кто в группе риска.