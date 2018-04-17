Как ухаживать за кожей весной: советы дерматолога

Тщательный уход и использование нашумевших средств в холодное время года не гарантируют того, что с наступлением тепла кожа будет выглядеть безупречно. Какие бьюти-секреты помогут в уходе за разными типами кожи и как выбрать идеальное средство? Ответы на эти вопросы уже узнали покупательницы ИЛЬ ДЕ БОТЭ в минувшие выходные — делимся подробностями.

14 апреля ИЛЬ ДЕ БОТЭ на Ленинском проспекте отпраздновал день рождения — магазину исполнилось 12 лет. Ощутить праздничную атмосферу мог любой желающий — покупательницы не только насладились классической живой музыкой в исполнении саксофониста, но и смогли задать все интересующие их вопросы известному дерматологу и кандидату медицинских наук Галине Меньщиковой.

Тамуна Циклаури

Врач провела public talk и рассказала, с какими проблемами сталкивается наша кожа весной и какие средства необходимо включить в свою бьюти-рутину, чтобы их предотвратить. А совершая покупки в ИЛЬ ДЕ БОТЭ, гости участвовали в лотерее, чтобы выиграть набор бестселлеров на все случаи жизни.

Пропустить празднование дня рождения ИЛЬ ДЕ БОТЭ не могли и бьюти-эксперты — мероприятие посетили Екатерина Янок, Марина Лойко, Елизавета Эрман, Наталья Скипальская, Мария Вебер и многие другие. Блогеры, артистки и it-girls ушли не с пустыми руками: каждая выбрала свое супер-средство, консультируясь с продавцами. А пройдя специальный тест от дерматолога, все гости смогли определить свой тип кожи и узнать бьюти-секреты, которые помогут всегда выглядеть молодо и свежо.

Анастасия Хозлова (@anastasia.hm)

Наталья Скипальская (@chokollat)

Елизавета Эрман (@lizaerman)

Мария Вебер (@masha_weber)

Татьяна Горинович (@tanyagorinovich)

Марина Гладких (@beautycosblog)

Анастасия Тювина

Екатерина Янок (@myrluka)

Существует четыре типа кожи — нормальная, сухая, жирная и комбинированная, и этот список симптомов помогает определить, какой тип — ваш:

Если ваша кожа относится к нормальному типу, вы не заметите ни жирного блеска, ни покраснений. Кожа будет матовой, чувства стянутости после умывания не возникнет, а прыщи и воспаления и вовсе будут незнакомы вам. У обладательниц сухой кожи тоже нет акне, зато возникает сухость и стянутость после умывания. На некоторые продукты питания такая кожа реагирует покраснением, а после длительного нахождения на солнце или на ветру начинает шелушиться.

Те, у кого жирный тип кожи, знают об акне и черных точках не понаслышке: все методы борьбы с жирным блеском не помогают, расширенные поры видны невооруженным взглядом, и даже после очищения через пару часов кожа снова начинает предательски блестеть. И последний тип — комбинированная кожа: жирный блеск в Т-зоне (лоб, нос и подбородок) и частые шелушения на висках и вокруг глаз. К слову, этот тип считается самым распространенным, но ухаживать за такой кожей сложнее всего.

Нормальная кожа

Из-за отсутствия серьезных проблем, нормальный тип кожи требует хорошего очищения и увлажнения. Для первого пункта рекомендована мицеллярная вода или эмульсия — они помогут не только избавиться от следов макияжа, но и освежить кожу лица. Увлажнять нормальную кожу нужно два раза в день, уделяя особое внимание коже вокруг глаз. Не забывайте и про защиту от солнца, используя средства с SPF, но помните важное правило — если вы не в отпуске и не живете в жаркой стране, выбирайте уходовые средства с УФ-фильтрами в составе, а не наносите солнцезащитный крем отдельно. Это только создаст ненужный лишний слой, утяжеляющий кожу и не дающий ей полноценно дышать.

Тканевая маска BB Shot Mask, Erborian

Супер-средство — первая в мире тканевая маска, совместившая в себе полноценный уход и BB-пигменты. Не только улучшает структуру кожи и увлажняет, но и выравнивает тон, придавая легкое сияние. Лицо мгновенно приобретает свежий и отдохнувший вид, поэтому маска будет незаменима с утра — как бонус, она подготовит вашу кожу к нанесению тонального крема.

Увлажняющий крем Créme de la Mer, La Mer Любимый крем визажистов и голливудских звезд — легендарный Créme de la Mer. Средство с нежирной тающей текстурой увлажняет кожу, проникая в глубокие слои кожи. Универсальный крем идеально подойдет всем типам кожи и возрастам — о тусклом цвете лица и шелушениях можно забыть навсегда.

Сухая кожа

Для очищения сухой кожи рекомендуется использовать уже не мицеллярную воду, а молочко — его мягкая текстура помогает расщеплять макияж, но при этом не повреждает гидролипидную мантию. А вместо привычных увлажняющих кремов стоит воспользоваться питательными — особенно, в холодное время года, когда увлажняющие компоненты в креме просто замерзают и кристаллизуются в клетках кожи, приводя к еще большим шелушениям.

Маска для интенсивого увлажнения Hydra Filler Mask, Filorga

В составе концентрированной сыворотки, которой пропитана маска, формула с гиалуроновой кислотой — поэтому средство прекрасно помогает восстановить потерянный объем. Маска подойдет сухой и обезвоженной коже и надолго обеспечит увлажнение, а помимо гиалуроновой кислоты над этим будет работать и алоэ-вера, насыщающий кожу витаминами и минералами.

Увлажняющая маска с экстрактом каланхоэ SOS Hydra, Clarins

С гелевой маской от Clarins увлажнить даже самую сухую кожу можно всего за 10 минут — благодаря этому она выглядит гладкой, упругой и сияющей. Формула на основе органического экстракта каланхоэ и гиалуроновой кислоты надежно и надолго восстанавливает оптимальный запас влаги во всех слоях кожи, избавляя от преждевременных морщин.

Жирная кожа

Для жирной кожи лучше применять те средства, которые отвечают за выработку кожного сала и имеют антибактериальные компоненты. Стоит обратить внимание и на средства, выравшивающие тон кожи — ведь этому типу свойственен землистый оттенок. Но есть и бонус — жирная кожа дольше остается молодой и может выдержать любые средства для очищения. Однако переусердствовать не нужно — активные вещества и спирт в составе только усилят выделение кожного сала. Не стоит забывать и про питательные маски — использовать их нужно один-два раза в неделю.

Салфетки для снятия макияжа «Зеленый чай», Sephora Collection

Матирующие салфетки от Sephora — отличный способ бороться и предотвращать акне. Средство удаляет стойкий макияж одним движением и не требует смывания, а компактная упаковка легко помещается в сумочке. Зеленый чай в составе матирует и борется с несовершенствами, а свежий аромат бодрит и настраивает на позитивный лад.

Альгинатный коктейль «Сияние и детокс» Shake & Shot, Dr. Jart+

В ярком шейкере прячутся альгинатная маска-бустер, сыворотка-ампула и шпатель, поэтому теперь за подобной процедурой необязательно обращаться к косметологу — просто смешайте все ингредиенты в ярком забавной стаканчике, встряхните и нанесите шпателем. Среди активных ингредиентов маски «Сияние и детокс» замечены: глутатион, облепиха и грейпфрут.

Комбинированная кожа

Комбинированная кожа самая сложная в плане ухода, поэтому смело используйте средства для жирной кожи в Т-зоне и средства для сухой или нормальной — в U-зоне. К тому же, если у вас чувствительная кожа, лучше использовать проверенные средства, протестированные дерматологами. И даже несмотря на локальный жирный блеск, не забывайте о питании кожи — используйте тканевые маски, изучайте состав увлажняющего крема и наносите на кожу термальную воду в течение дня.

Сыворотка-праймер Instant Radiance Booster, Retinol

Средство от Retinol — макияж и уход в одном средстве. Сыворотка-праймер ухаживает за кожей, мгновенно подсвечивая ее благодаря крошечным светоотражающим частицам. Выступает и роли базы под макияж — увлажняет и день за днем мягко обновляет кожу, повышая ее плотность.

Увлажняющие антивозрастные гелевые патчи для кожи вокруг глаз, Retinol

Средство борется с припухлостями и придает свежесть коже вокруг глаз. Патчи быстро успокаивают кожу вокруг глаз и, как бонус, заметно уменьшают видимость мимических морщин — идеальный вариант, если вы страдаете от сухости и шелушений в этой зоне.

Фото: Евгений Сорбо