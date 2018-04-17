Ученые назвали особо опасный возраст для набора лишнего веса

На массу тела влияет множество факторов, включая разнообразные заболевания, проблемы на работе, переезды. Причинами появления лишних килограммов у женщин могут являться гормональные перестройки, беременность. Специалисты британской компании Forza Supplements определили возраст, когда особенно быстро увеличивается вес: для дам опасным в этом плане считаются 35-40 лет, а для мужчин — 40-45 лет. Наименьшей массой тела может похвастаться большинство 25-летних людей. Как стало известно МедикФоруму от специалистов, в данный период люди тратят много энергии, имеют отличный метаболизм. С годами человек, независимо от внешних факторов, постепенно набирает по 0,5-2 кг за 1-3 года. Все зависит от образа жизни, активности и ежедневного рациона. С 40 до 65 лет наблюдается основной набор «возрастного» веса, что связано с замедлением обмена веществ. В данный период особо опасно объедаться, так как все калорийные продукты откладываются на талии и бедрах, и, чтобы привести себя в порядок нужно приложить немало усилий. Как выяснили британские эксперты, возраст особо опасный для фигуры определяется половой принадлежностью. Исследование с участием 1000 человек, в ходе которого изучался образ их жизни и пищевое поведение, показало, что женщины, более уязвимы к полноте в 35-40 лет, а мужчины — в 40-45 лет. Набор лишних килограммов у представительниц прекрасного пола связан с беременностью и родами, гормональными перестройками, регулярным приготовлением пищи для всей семьи и привычкой составлять компанию супругу и детям во время еды. После замужества многие женщины расслабляются и перестают следить за фигурой. Большинство мужчин, перешагнувших 40-летний рубеж, полнеют из-за стрессов, связанных с работой. В таком возрасте они находятся на пике карьеры, поэтому не находят времени для занятий спортом. Холостые мужчины, в отличие от одиноких женщин, больше подвержены набору лишних килограммов, так как неправильно питаются, отдавая предпочтение фастфудам. Диетологи рекомендуют с возрастом следить за количеством потребляемых калорий и оставаться активными.