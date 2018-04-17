Самые быстрые способы избавиться от запаха алкоголя

У вас организовалась внезапная встреча, а вы в обеденный перерыв позволили себе бокал вина или рюмку водки. Встреча — через полтора часа после обеда, как раз то время, когда запах после употребленного алкоголя становится явственным и стойким. Что делать?

Разумеется, избавляться от запаха. Но вначале надо понять, отчего он образуется. Главная составляющая любого алкогольного напитка, включая пиво, — спирт этанол. Без него напиток не будет алкогольным. Как только вы позволили себе бокал шампанского или вина, рюмку коньяка или водки — алкоголь всасывается в стенки желудка и кишечника, проникает в кровь и начинает «путешествие» по организму. Когда этанол достигает мозга — вы чувствуете легкую эйфорию. [С-BLOCK]

В это же время ваша печень занята процессом расщепления этила, в результате чего образуется промежуточный продукт, который называется уксусный альдегид или ацетальдегид. Именно он «награждает» вас запахом. Промежуточным ацетальдегид называется потому, что в организме он не задерживается, а выводится с пОтом и мочой.

По данным НИИ наркологии минздрава РФ, запах алкоголя после шампанского держится около двух с половиной часов, столько же — после выпитой бутылки пива, 200 грамм сухого вина дадут запах на три с половиной часа, 100 грамм крепкого вина или водки — на час больше. Самым устойчивым по длительности будет запах коньяка — почти пять с половиной часов. [С-BLOCK]

Запах после употребления небольшого количества алкоголя — это не перегар на утро после бурного застолья, когда «аромат» источает каждая клетка организма. Здесь все проще: запах исходит только изо рта. Поэтому, если есть возможность, хорошенько почистите зубы и не забудьте о языке — с него необходимо удалить весь налет, иначе от запаха не избавиться. Кстати, еще Авицена рекомендовал чистить не только зубы, но и язык, на котором в результате употребленной пищи и напитков образуется соответствующий налет. Чем больше человек ест и пьет, тем более плотный и источающий запахи налет на его языке.

Бывает, что уже этой процедуры бывает достаточно, чтобы какое-то время в ходе разговора от вас не исходил запах. Но имейте ввиду — любая процедура дает лишь кратковременное устранение запаха. Как уже было сказано, окончательно он исчезнет только с полным выведением из организма уксусного альдегида. [С-BLOCK]

Хорошим подспорьем в борьбе с запахом будет чашечка выпитого кофе, а еще лучше разжевать хорошо прожаренные зерна.

Отлично перебивают запах алкоголя мята, мускатный орех. Для большего эффекта их нужно жевать подольше. Но не переборщите: ваш собеседник заподозрит неладное, если аромат мяты будет разноситься на десять метров вокруг.

Если до начала встречи у вас есть какое-то время, вам поможет солевой раствор. Хорошенько ополосните им полость рта, а лучше выпейте немного такого раствора. Он поможет привести водно-солевой баланс организма в норму, чем избавит вас от чувства жажды после выпитого алкоголя (так называемый сушняк). Вспомните всем известный «рассольчик по утрам», который употребляется с той же целью.

Как поясняет врач-нарколог Владимир Шверин, употребление солевого раствора разжижает плазму крови, стимулирует работу почек, заставляя организм как можно быстрее избавляться от жидкости. В это же время дыхание человека становится более спокойным, он не испытывает чувства жажды (того самого сушняка) и запах от выпитого алкоголя становится ослабленным. [С-BLOCK]

Хорошим подспорьем станут лимон и черный шоколад. Кстати, если вы «принимаете на грудь» в разгар рабочего дня, закусите кусочком черного шоколада, это значительно снизит впоследствии запах алкоголя.

«Знатоки» посоветуют вам в качестве борьбы с запахом алкоголя лук или чеснок. Уже смешно? И не удивительно: есть ли вообще смысл перебивать запах от хорошего коньяка таким, который навсегда отобьет у ваших собеседников желание общаться с вами. Если, конечно, вы таким образом не пытаетесь замаскировать факт употребления алкоголя на рабочем месте от своего начальника. Но, как показывает практика, начальство таким образом еще никому не удалось провести.