«Эффективно и просто!»: Тина Канделаки рассказала, как за месяц привести пресс в порядок

Телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки в последнее время все больше внимания стала уделять тренировкам, раздавая полезные советы из спортзала. И сейчас знаменитость поделилась своим новым открытием — упражнением, которое в быстрые сроки создает желанный рельеф на животе и крайне полезно для тех, кто еще не готов к летнему сезону.

Теледива Тина Канделаки стала настоящим завсегдатаем фитнес-клуба, довольно много времени уделяя своим занятиям. Знаменитость серьезно подошла к лепке своей фигуры и с упорством идет к цели, вдохновляя своим примером многих россиян. А потому журналист подробно освещает свои тренировки, рассказывая, что и как надо делать для максимально эффективного результата. Плоский и подтянутый живот — больная тема для многих женщин, и Тина, как и все, уделяет ему повышенное внимание. И если ранее звезда для создания рельефа советовала своим поклонникам так называемые «суперсеты», состоящие из повторения одних и тех же упражнений без остановок по несколько раз, то теперь поделилась с ними недавним открытием, позволяющим достичь желаемого результата в кратчайшие сроки.

«Вакуум живота — наиболее эффективный способ привести пресс в порядок и единственный, чтобы накачать поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник. Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом — через 15-20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие — полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход», — объяснила Тина. Крайне важно, что в день необходимо делать минимум один, а лучше 2 подхода, а также в обязательном порядке через 2 часа после еды или на голодный желудок, и тогда месяц спустя результат будет виден невооруженным взглядом.

Простое упражнение, которое к тому же дает ощутимый результат, пришлось по вкусу пользователям сети. Некоторые тут же опробовали нововведение и поделились ощущениями, что эффективность описанного метода чувствуется по тому, как все болит после выполнения. Другие признались, что узнали о вакуумном животе ранее и сейчас уже могут похвастаться рельефами, а потому рекомендация Тины в самом деле крайне полезна для желающих подготовится к летнему сезону в кратчайшие сроки. «Ух, аж живот запекло. Где-то внутри» «Похоже на бодифлекс. И действительно работает» «Спасибо! Я-то качала пресс со студенческой скамьи древним способом — лежа на спине руки за голову и наклоны 60 как для зачета! Ваш вариант проще» «Упражнение работает, проверила на себе, замеры не делала, но за 2 недели живот подтянулся. Делала утром натощак по 5 повторений» «Эффективно и просто! То, что надо! Спасибо, Тина, вы просто кладезь знаний!»

Также Канделаки всегда напоминает своим последователям о важности разминки перед тренировками, подчеркивая, что резкие нагрузки вредят нашему сердцу. А потому даже перед небольшим упражнением стоит уделить немного времени и подготовить свой организм к тренировке. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!