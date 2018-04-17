Ещё
Тина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на пресс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на пресс 

Лиза 49 минут назад
Фото: Лиза
@tina_kandelakiТина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на прессТину Канделаки (42) смело можно назвать фанатом спорта и здорового образа жизни. По словам телеведущей, именно спортивные нагрузки заставляют ставить перед цели и добиваться их. Мол, вместе с занятиями меняется не только тело — сам человек становится другим. Канделаки регулярно делится с фолловерами снимками из тренажерного зала и рассказывает о любимых тренировках. Кстати, Тина нередко занимается и дома. На днях телеведущая поделилась любимым упражнением на пресс. Оно называется вакуум и, по отзывам, особенно незаменимо для родивших женщин, которые не могут привести в порядок живот: Вариантов упражнения много, но я расскажу о том, который понравился мне. Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом — через 15-20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие — полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 22 Мар 2018 в 1:51 PDT  Канделаки советует выполнять упражнение дважды в день и уже через два месяца обещает результат — подтянутый и упругий пресс. Главное, добавим мы, не забыть скорректировать еще и рацион питания. А тем временем Настя Каменских проговорилась о новом избраннике.
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 4 Апр 2018 в 12:57 PDT  Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 24 Мар 2018 в 2:06 PDT
Лиза: последние новости
Юлия Ковальчук оправдалась за «измену мужа» Ксения Собчак впервые рассказала о знакомстве с Максимом Виторганом 50-летняя певица Валерия раскрыла секреты красоты и молодости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги94
Как подделывают яйца23
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню7
Что мужчины считают ужасно сексуальным19
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки3
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение