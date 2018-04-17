Тина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на пресс

@tina_kandelakiТина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на прессТину Канделаки (42) смело можно назвать фанатом спорта и здорового образа жизни. По словам телеведущей, именно спортивные нагрузки заставляют ставить перед цели и добиваться их. Мол, вместе с занятиями меняется не только тело — сам человек становится другим. Канделаки регулярно делится с фолловерами снимками из тренажерного зала и рассказывает о любимых тренировках. Кстати, Тина нередко занимается и дома. На днях телеведущая поделилась любимым упражнением на пресс. Оно называется вакуум и, по отзывам, особенно незаменимо для родивших женщин, которые не могут привести в порядок живот: Вариантов упражнения много, но я расскажу о том, который понравился мне. Ноги на ширине плеч и немного согнуты, корпус наклонен вперед, руки на бедрах. После медленного выдоха втягиваем живот под ребра и держим. Расслабляем живот вместе со вдохом — через 15-20 секунд. Как вариант, можно чередовать втягивание и расслабление живота, но главное условие — полный выдох. Затем восстановление дыхания и новый подход.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 22 Мар 2018 в 1:51 PDT Канделаки советует выполнять упражнение дважды в день и уже через два месяца обещает результат — подтянутый и упругий пресс. Главное, добавим мы, не забыть скорректировать еще и рацион питания. А тем временем Настя Каменских проговорилась о новом избраннике.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 4 Апр 2018 в 12:57 PDT Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 24 Мар 2018 в 2:06 PDT