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Дым и жир: доказано, что курильщики едят более калорийную пищу
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Дым и жир: доказано, что курильщики едят более калорийную пищу 

Гастроном 47 минут назад
Фото: Гастроном
Исследователи Йельского и Фэрфилдского университетов в США оценили данные около 5300 человек и обнаружили, что диета курящих значительно отличается от питания людей без вредных привычек. Питание курильщиков более калорийно, хотя они потребляют меньший объем пищи — едят реже и небольшими порциями. В целом, любители покурить потребляют на 200 калорий в день больше некурящих. В их рационе меньше фруктов и овощей, что приводит к дефициту витамина С, а это чревато появлением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Известно, что люди, бросающие курить, могут стремительно набирать вес — и теперь понятно, почему: во всем виновата диета с большим количеством калорий. Изменение питания может помочь предотвратить увеличение веса после отказа от курения.
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