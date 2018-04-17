Дым и жир: доказано, что курильщики едят более калорийную пищу

Исследователи Йельского и Фэрфилдского университетов в США оценили данные около 5300 человек и обнаружили, что диета курящих значительно отличается от питания людей без вредных привычек. Питание курильщиков более калорийно, хотя они потребляют меньший объем пищи — едят реже и небольшими порциями. В целом, любители покурить потребляют на 200 калорий в день больше некурящих. В их рационе меньше фруктов и овощей, что приводит к дефициту витамина С, а это чревато появлением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Известно, что люди, бросающие курить, могут стремительно набирать вес — и теперь понятно, почему: во всем виновата диета с большим количеством калорий. Изменение питания может помочь предотвратить увеличение веса после отказа от курения.