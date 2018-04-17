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6 причин стать донором
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6 причин стать донором 

Рамблер 40 минут назад
Фото: depositphotos.com
Во многих странах донорство считается неотъемлемой частью здорового образа жизни, как регулярные тренировки и правильное питание. И не без оснований. Действительно сдавать кровь — это полезно. И тому есть несколько причин.
Обновление крови. Человек за один раз может сдать до полулитра цельной крови, это не много, но и не мало. И организму требуется время, чтобы восстановить прежние объемы циркулирующей крови. За кроветворение отвечают костный мозг, селезенка и лимфатические узлы, а значит, регулярная сдача крови стимулирует их работу, что в целом положительно сказывается на организме и его защитных силах.
Профилактика болезней. В первую очередь, речь идет о болезнях иммунной системы, вызванных нарушением обмена веществ, например, подагры, атеросклероза. Также снижается вероятность возможных нарушений а работе желудка, поджелудочной железы и печени. А кроме того, ученые подтвердили, что у доноров ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярные обследования. Во-первых, донор проходит обязательный осмотр у дежурного врача, а во-вторых, его кровь проверяется на все возможные болезни. Причем абсолютно бесплатно.
Адаптация к кровопотере. В экстренных ситуациях, например, при внезапных травмах или в авариях, организм легче переносит обильное кровотечение, а это дает медикам те самые секунды, необходимые для спасения жизни.
Реальная помощь людям. Количество доноров в нашей стране, к сожалению, снижается, а это значит, что не все люди могут получить своевременную и достаточную медицинскую помощь.
Почет и уважение. Здесь комментарии излишни. Все доноры — настоящие герои.
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