Вредно или нет? 20 вопросов диетологам о кето-диетах

Врачи-диетологи Юлиана Попека (@dietologminsk) и Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказали, каковы основные принципы кето-диет, кому они противопоказаны, как долго сохраняется результат и что происходит с организмом при сокращении суточной нормы углеводов.

Что такое кето-диета?

Кето-диета — система питания с низким потреблением углеводов, высоким потреблением жиров и умеренным потреблением белков. При снижении количества углеводов в рационе организм «вынужден» использовать жиры в качестве основного источника энергии.

В начале прошлого века она назначалась детям, больным эпилепсией. В 70-х ее активно стал пропагандировать доктор Аткинс. В начале 90-х знаменитый голливудский продюсер Джим Абрахас, чей сын справился с приступами благодаря такой системе питания, основал фонд, чтобы привлечь внимание к кетогенной диете. Чуть позже ее взяли на вооружение спортивные диетологи, а еще позже — знаменитости. Так она обрела популярность.

Что такое кетоз?

Кетоз — естественный процесс, который запускается в организме при углеводном голодании.

Для нормального функционирования всех систем и органов нам нужна глюкоза. Основной источник ее получения — углеводы. Когда их практически нет в рационе, печень начинает вырабатывать жирные кислоты и глицерин, которые в процессе распада образуют кетоновые тела. Вот их и начинает использовать организм в качестве «топлива». Как только заканчивается процесс гликолиза (использование запасов гликогена в печени и мышцах), начинается липолиз — расщепление жиров. Человек худеет!

Как правильно входить в кетоз?

Адаптация к использованию в качестве источника энергии жиров, а не углеводов, должна происходить постепенно. Нельзя резко отказываться от углеводов. Каждый день нужно снижать их потребление на 20%. В итоге их должно остаться около 50 г (в некоторых случаях до 20 г) в сутки. Если потреблять больше, вы не войдете в с состояние кетоза.

Параллельно увеличивайте долю жиров в рационе. В этой диете отдается предпочтение насыщенным жирам (масло, животные жиры, кокосовое масло). На долю липидов в рационе должно приходиться 60-80% от суточной калорийности. Не налегайте на белок. Его должно быть не более 10%.

Какими симптомами может сопровождаться адаптация к кетозу?

Когда уровень инсулина в крови падает, организм быстро теряет воду и натрий. Это может сопровождаться тошнотой, головной болью, сонливостью, снижением физической активности, неприятным запахом изо рта, судорогами. Такое состояние называют кето-гриппом.

Как минимизировать риски побочных эффектов кето-диеты?

Во время адаптации пейте больше воды. Норма при кето-диете увеличивается.

Употребляйте пищевые добавки (натрий, калий, магний). Норма натрия — 5-7 г, калия — 3 500 мг, магния — 310 мг.

Начинайте утро с упражнений низкой интенсивности. Идеальный вариант — прогулка на свежем воздухе около 60 минут. Не забудьте взять с собой бутылку воды с добавленной в нее щепоткой соли.

Такая практика поможет избавиться от неприятных симптомов кето-гриппа.

Какие бывают разновидности кето-диеты?

Есть несколько разновидностей кето-диеты. Одна из них –стандартная. Ее принцип я описала чуть выше. Особенность целовой кето-диеты (ее еше называют таргетированной) — возможность употреблять углеводы перед тренировкой. У нее меньше побочных эффектов: сонливость, вялость и проблемы с ЖКТ встречаются гораздо реже. Циклическая кето-диета — идеальный вариант при интенсивных физических нагрузках и регулярных занятиях спортом. В ней предусмотрены рефиды — дни, которые отводятся на запасание гликогена в печени.

Эффективны ли кето-диеты?

При правильном подходе вы действительно будете худеть. Причем процесс снижения веса будет происходит не за счет воды и потери мышечной массы, а за счет потери жировых отложений. Но это только в том случае, если рацион тщательно спланирован, а похудение проходит под контролем врача.

Важно не нарушать временные рамки. Соблюдая кето-диету, вы лишаете себя питательных веществ, которые можно получить из цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов. Организму нужны углеводы для нормальной работы мозга, нервной системы, почек. Если слишком долго ограничивать их потребление, это может негативно сказаться на состояние здоровья. Помните — все диеты несут определенные риски.

Как долго сохраняется результат от кето-диеты?

Многие, кто пробовал соблюдать кето-диету, говорят, что она приводит к достаточно быстрой потере веса. Некоторые после периода адаптации к кетозу отмечают прилив сил и энергии. Но опять же, все индивидуально.

Влияет ли кето-диета на гормональный фон?

Нет, при условии соблюдений «техники безопасности». Во время кето-диеты в организм поступает достаточно количество полезных жиров — при таких условиях функция щитовидной железы вряд ли пострадает. Причиной гипотериоза может стать голодание или слишком низкая суточная калорийность.

Какие противопоказания у кето-диеты?

Абсолютные противопоказания следующие: сахарный диабет — кето-диета серьезно влияет на выработку инсулина, беременность — замедляется рост и развитие плода, заболевания ЖКТ, печени, почек — увеличивает нагрузку на пищеварительную и выделительную системы.

Безопасная и нормальная перестройка обменных процессов и метаболических схем возможна только у здоровых людей. Нельзя придерживаться такой системы питания даже при простуде.

Лактация — абсолютное противопоказание: кето-диета может снизить секрецию молока.

Кому подойдет кето-диета?

Не каждый может выдержать кето-диету! Те, кто пробуют соблюдать ее впервые, отмечают достаточно сложный адаптационный период — 5-7 дней. Он сопровождается не только снижением жизненно тонуса, но и привкусом ацетона во рту — признак того, что начался кетоз (примерно такая же картина вырисовывается при голодании). У многих наблюдается снижение аппетита.

Повторюсь: диета подходит полностью здоровым людям с отсутствием противопоказаний.

Каких результатов можно добиться с помощью кето-диеты?

Тут невозможно что-то прогнозировать — все очень индивидуально. Кето-диету соблюдают от двух до трех недель. За несколько дней добиться хоть какого-то результата нельзя: организму нужно время, чтобы перестроиться на выработку и использование в качестве «топлива» кетоновых тел. Средний результат которого можно добиться, соблюдая кето-диеты, — потеря до 6 кг веса.

Какова суточная калорийность при кето-диете?

Суточную калорийность, как и в любом другом случае при снижении веса, необходимо рассчитывать индивидуально, учитывая рост, вес, возраст, пол, физическую активность в течение дня. В интернете без труда можно найти специальный калькулятор, позволяющий определить этот параметр. Главный принцип кето-диеты — соблюдение определенного параметра БЖУ: 70% жиров, 20% белков и 10% углеводов.

Можно ли заниматься спортом при соблюдении кето-диеты?

Заниматься спортом можно. Белка при этой диете поступает достаточно для построения мышц. Ведь основной акцент — это уменьшение доли углеводов. Кстати, кето-диету соблюдают некоторые спортсмены. Есть исследования, подтверждающие положительное влияние такой системы питания на спортивные результаты.

Нужно ли сдавать анализы перед кето-диетой?

Обязательно! Кето-диету можно соблюдать только под контролем врача, при отсутствии противопоказаний и хронических заболеваний. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, анализ на сахар и инсулин — обязательный минимум. Кроме того, важно учесть и липидный спектр — процентное соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина.

Чем диета Аткинса отличается от других кето-диет?

Доктор Роберт Аткинс — основоположник всех ныне существующих кето-диет. В тридцать лет он весил 116 кг. Чтобы снизить вес разработал свою систему питания, основанную на употреблении большого количества жиров. И эму это удалось. За достаточно короткий промежуток времени доктор потерял 28 кг.

В 1972 году он выпустил книгу «Диетическая революция доктора Аткинса». Через несколько лет вышло дополненное второе издание — «Новая диетическая революция доктора Аткинса», в которой сохранилась основная концепция.

У диеты Аткинса есть свои особенности. Доктор считал углеводы «плохими парнями», повышающими уровень инсулина в крови. Согласно его теории, у диеты есть несколько фаз. Первая –индукционная. Она характеризуется резким снижением количества углеводов в рационе до 20 г. Во второй фазе происходит подбор оптимального количества углеводов для поддержания нормальной жизнедеятельности — устанавливается ежедневная норма. Согласно Аткинса, соблюдать баланс КБЖУ необязательно — можно есть сколько хочется, соблюдая правила.

Современные кето-диеты более сбалансированы. Во-первых, уменьшение количества углеводов происходит не так резко. Во-вторых, там есть установленный баланс белков, жиров и углеводов. Так, норма белка варьируется от 15 до 20%. У Аткинса она выше.

Чем опасно соблюдение кето-диеты без контроля врача?

Между нормальным физиологическим состоянием (кетозом) и патологическим (кетоацидозом) очень тонкая грань. Последнее у больных сахарным диабетом может развиться за сутки. Кетоацидоз сопровождается тошнотой, плохим самочувствием, обморочным состоянием, болями животе. Если вовремя не купировать симптомы, развивается кетоацидотическая кома.

При достаточно длительном соблюдении кето-диеты нужно регулярно сдавать анализы крови, мочи, контролируя состояние худеющего.

В каких случаях кето-диета не даст положительного результата?

Человеку достаточно сложно самостоятельно ввести себя в состояние кетоза. Тут важна математическая точность. Чаще всего «экспериментаторы» употребляют около 100 г углеводов вместо положенной нормы в размере 20-30 г и переедают белок. Такая низкоуглеводная система питания может тормозить процесс похудения.

Из каких продуктов получать углеводы при соблюдении кето-диеты?

Никаких крахмалистых овощей и фруктов — только зелень, салатные листья и некрахмалистые овощи. Шпинат, руккола, салат «Айсберг» — этого достаточно, чтобы набрать 50 г углеводов. Авокадо — хороший источник не только углеводов, но и Омега-3 жирный кислот, необходимых нашему организму для поддержания молодости и красоты.

Как выглядит список разрешенных продуктов при соблюдении кето-диеты?

В рационе должны присутствовать как растительные, так и животные жиры. Масла, молочные продукты повышенной жирности, жирные сорта рыбы, орехи, сыр, мясо — основа рациона при соблюдении кето-диеты.