Патчи для глаз: виды и инструкция по использованию

Морщинки на коже век, утренние одутловатости после вечеринки или злоупотребления соленым, усталый и тусклый взгляд… Немало девушек и женщин знают об этих проблемах не понаслышке. Для того, чтобы кожа у глаз вновь стала ровной, упругой и свежей, существует экспресс-средство. Называется оно патчами. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, как ухаживать за кожей с их помощью. На вид патчи напоминают полумесяц. Они пропитаны специальным гелем из полезных для кожи глаз добавок: гиалуроновой кислоты, коллагена, витаминов или экстрактов трав. Есть и патчи с редкими добавками в виде золота, жемчужного эктсракта или змеиного яда. Патчи — изобретение азиатских косметологов, и сейчас воспользоваться ими может практически любая девушка. Можно купить как комплект из двух патчей — на одно применение, так и целую упаковку, где количество патчей рассчитано на курс длиной в месяц. Существуют как простые патчи из ткани, так и продукты, сделанные из гидрогеля или коллагена. Что дадут патчи нежной коже век? Они уберут отечность, дадут коже желанную влагу и укрепят ее. Гель проникает в кожу очень быстро, потому что патчи примыкают к ней вплотную. Если вы хотите избавиться от отеков, сперва охладите патчи, положив их в холодильник минут на 20-30. Как использовать их? Очень легко: перед работой или после нее выкроите двадцать минут. Откройте упаковку и наложите патчи так, чтобы они целиком покрыли нужную область кожи. Спокойно полежите, затем снимите патчи. Смывать остатки пропитки с глаз не надо: она сама впитается. Если вы станете пользоваться такими «пластырями» минимум трижды в неделю, то заметите, что кожа вокруг глаз перестала страдать от обезвоженности и стала свежее. Но регулярное смазывание кожи век кремом все же никто не отменял, поэтому патчи лучше использовать лишь в случаях, когда привести кожу в порядок нужно поскорее. Ранее эксперты рассказали, как патчи спасут от гусиных лапок.