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Доказано: выбор хлеба влияет на похудение
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Доказано: выбор хлеба влияет на похудение 

МедикФорум 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Может ли талия зависеть от того, какой хлеб предпочитает употреблять в пищу человек? Диетологи утверждают: да, может и зависит.
Специалисты Диетологической ассоциации США ставили своей задачей выяснить, существует ли разница для употребляющих черный и белый хлеб людей в плане риска полноты. В результате они обнаружили любопытную закономерность.
В частности, диетологи выяснили, к чему приводит употребление только одного из двух видов хлеба на протяжении долго времени — 3 года и более. Эксперты убедились: у любителей белого хлеба талия все-таки шире, а вес — больше.
«Талия людей, предпочитающих белый хлеб, на протяжении наблюдений ежегодно увеличивалась в объеме в среднем на 1,75 см. У тех, кто предпочитал черный, масса тела практически не изменилась, иногда вес даже уменьшался»,
— сообщили ученые.
Способность белого хлеба полнить фигуру исследователи соотносят с тем фактом, что белые сорта хлеба практически не содержат пищевых волокон. Из такого продукта организм быстро усваивает калории и начинает требовать еще.
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