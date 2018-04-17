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Четыре самых вредных алкогольных напитка
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Четыре самых вредных алкогольных напитка 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Одна из самых вредных привычек — алкоголь, опасна тем, что приводит к зависимости. Кроме того, поступая в организм, гарантированно и медленно повреждает многие органы в нашем организме. Помимо этого привыкания к алкоголю, ухудшаются отношения с социумом, вследствие чего алкоголики в итоге становятся асоциальными людьми. МедикФорум составил рейтинг на основе исследований ученых. Алкоголь является одним из самых опасных напитков для здоровья. Вред от него, можно сравнить с сигаретами и наркотиками. Поэтому нужно знать те алкогольные напитки, которые по данным исследований медиков, являются наиболее вредными для вашего организма. 1. Пиво Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что, в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом вздувается и работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями. При производстве пива, производители добавляют в его состав — гормон счастья, этот факт приводит к ежедневному употреблению пива и привычке. 2. Ликер Этот тип напитка и из-за приятного сладковатого вкуса, можно легко пить в больших количествах. Результатом этого является опьянение и головная боль. В дополнение ликер наносит вред поджелудочной, и способствует увеличению веса. 3. Шампанское Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его употребление может вызывать боли в желудке, и даже отравление. 4. Коктейли Являются калорийной бомбой, которая атакует организм. Повышают вес, наносят вред зубной эмали и опасны для печени. Ранее была доказана опасность пива для здоровья.
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