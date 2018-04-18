Ноги в руки: избавляемся от трещин на пятках и сухой кожи стоп

Кто бы из нас не хотел обладать легкой «летящей» походкой подобно моделям из известных рекламных роликов? Однако притягивать завистливые взгляды подруг и восторженные комплименты поклонников могут помешать невесть откуда появившиеся трещины на пяточках. Да и сухая потрескавшаяся кожа стоп, наш частый спутник вне зависимости от времени года, — не сулит прибавки дополнительных бонусов внешнему виду. Давайте вместе выясним, отчего же наши ножки часто выглядят не самым лучшим образом, как быстро и безопасно им помочь, и какой крем для ног нам с вами в этом поможет.

Причины

Как и у любой болезни у проблемных стоп и пяточек есть внешние и внутренние причины. Среди внутренних причин негласное лидерство занимают:

гормональный дисбаланс в организме;

эндокринные заболевания и проблемы с ЖКТ;

прием некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов;

нехватка в организме витаминов группы A, E, B;

изнурительные диеты либо погрешности в питании;

обезвоживание организма.

Внешние причины нездоровых ног часто связывают с такими факторами, как:

сухой воздух;

излишне хлорированная жёсткая вода в городских квартирах либо постоянный контакт с соленой морской водой;

постоянная носка плотных колгот и носков;

некачественная либо неудобная обувь;

пренебрежение правилами гигиены.

Сухая кожа стоп и пяток

Эта проблема часто возникает там, где присутствует относительно низкий уровень липидов — прослойки рогового слоя эпидермиса. Если представить нашу кожу в виде надежной стены, уберегающей весь организм от внешней угрозы, то ее кирпичиками будут корнеоциты (чешуйки верхнего слоя эпидермиса), а цементом между кирпичиками окажутся как раз липиды. При недостаточном уровне липидов и увлажненности либо если замедлена регенерация кожных покров?— она становится сухой, что ведет к появлению мозолей и микротрещин.

Трещины на ногах и пятках

Постоянная влажность внутри закрытой обуви из некачественных синтетических материалов, легко промокающая либо не просушенная обувь — это лишь некоторые из причин, почему ножки начинают требовать экстренной помощи и особого ухода. Если не быть все время на чеку, то разросшиеся как грибы после дождя трещины на пятках приведут к ороговению области вокруг них.

Почему сохнут и трескаются пятки

С этой напастью приходится сталкиваться почти каждой из женщин. Вроде бы пустяк, но, однако, он способен серьезно омрачить не только радость от покупки новых туфель, но и сделать жизнь в буквальном смысле невыносимой. Одной из основных причин образования трещин на пяточках и чрезмерно сухой кожи на ступнях и пальцах ног является неправильно подобранная обувь. Узкие, неудобные туфли, сколько бы они не стоили, не идут ни в какое сравнение с ценой Вашего собственного здоровья. Не стоит надеяться на чудо и пытаться «разносить» туфли, если они вам не впору. В конечном итоге при постоянном механическом воздействии велика вероятность возникновения ороговевших (наиболее нежных) участков кожи ног. Если не бороться с сухостью стоп и трещинами, то велика вероятность проникновения внутрь организма болезнетворных микроорганизмов. Риск близкого знакомства с болезнетворной фауной увеличивается в разы, если присовокупить к проблеме качество современных искусственных материалов, которые позволяют оперировать любой формой и расцветкой женской обуви, но при этом совершенно не дающие ножкам «дышать». Совет: При выборе обуви лучше отдать предпочтения моделям из натуральных материалов.

Какое средство для ног выбрать

Недостатка в информации о том, как выбрать хороший крем для ног — нет. Всякого рода полезными советами изобилует и интернет, и страницы популярных глянцевых журналов. Современная медицинская наука не стоит на месте и постоянно предлагает нам либо что-то кардинально новое (и стоящее от того неприличных денег), либо хорошо забытое (но проверенное поколениями женщин) старое средство. Так обстоит дело с Кремом для ног EVO с мочевиной. Стоить сказать, что заслуга появления этого крема принадлежит космецевтике? — занимающей срединное между медициной и косметологией место науке. Пусть Вас не пугает немного режущее слух слово «мочевина». На самом деле «мочевина», или, если угодно, «карбамид» — это компонент натурального увлажняющего фактора кожи, который вырабатывается организмом человека. Именно мочевина делает кожу мягкой и эластичной. Если по ряду причин мочевины в коже слишком мало, то она становится сухой и в итоге трескается. Эффективно решить эту проблему уже в течение пяти дней позволяет введение в косметические средства мочевины в объеме 10%: кожа ног приобретает приятный цвет и здоровый вид. Обратите внимание: Поскольку у людей, страдающих нейродермитом, атопическим дерматитом, экземой, псориазом, а также у больных сахарным диабетом дефицит мочевины в коже может достигать 90%, то им особенно важно использовать крем с мочевиной. Более того, есть данные, позволяющие говорит о том, что наличие мочевины в креме для ног позволяет предохранить кожу от микробной и грибковой инфекции. После нанесения на кожу крема для ног EVO c мочевиной кожа в течение 3-4 часов остается защищенной от негативного воздействия окружающей среды, даже во время ее нахождения в «парниковых» условиях, которые создаются при ношении обуви из искусственных материалов или плотных чулок. Дополнительные активные компоненты — масло оливы и кокоса, — питают кожу, восстанавливают ее мягкость и эластичность, препятствуют потере влаги. Натуральный комплекс экстрактов чистотела, коры дуба, шалфея и хвои способствует устранению потертостей и раздражений, предотвращает развитие грибковой микрофлоры и неприятного запаха ног. Наносите этот крем ежедневно утром и вечером на чистую сухую кожу стоп до полного впитывания, и уже через пять дней ножки скажут Вам «спасибо» и отблагодарят Вас легкой парящей походкой!