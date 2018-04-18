Лишние килограммы расскажут, какой орган болит 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, напоминаем о самых интересных темах программы. 1 Лишние килограммы в первую очередь откладываются на плечах, шее, нависают сверху над бюстгальтером. Это может свидетельствовать о том, что эта область тела плохо кровоснабжается. И заставляет предположить проблемы с щитовидной железой, в первую очередь с тиреотропным гормоном (ТТГ). Это очень важно, потому что именно щитовидная железа регулирует обмен веществ. Что делать: сдать анализ крови на ТТГ. Если его уровень ниже нормы, врач-эндокринолог назначит лечение. 2 Жирок откладывается на уровне талии, образуя мощные складки. Такой тип ожирения может говорить о том, что у человека слишком высокий уровень инсулина. Причем здесь возникает порочный круг. Избыток инсулина в клетках заставляет тело откладывать жир. А ожирение провоцирует повышение уровня инсулина. Что делать: сдать анализ крови на сахар, инсулин и гликированный гемоглобин. Если показатели будут выше нормы, врач-эндокринолог назначит препарат метформин, который снижает инсулинорезистентность. Это позволит вам начать худеть. 3 Выпрямите руки в плечах — не свисает ли жирок в виде «крыльев»? Болтающиеся «уши спаниеля», или «крылышки», вместо подтянутых мыщц указывают на слишком низкий уровень тестостерона. Этот мужской половой гормон в норме должен присутствовать и у женщин. Он способствует быстрому обмену веществ и активному похудению. И если его слишком мало, вес может стоять. Что делать: сдать анализ крови на уровень свободного и связанного тестостерона. При недостатке эндокринолог может назначить этот гормон в виде уколов. Важно! Иногда мы прикладываем массу усилий, а победить лишний вес не удается, даже руки опускаются. Возможно, дело в заболеваниях, которые мешают похудеть. Обратитесь к врачу — и после лекарственной помощи дело непременно сдвинется с мертвой точки. Ведь аргументы «наследственная полнота», «кость широкая» и пр. современная медицина не признает.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый