Все о менструальной чаше

В России менструальные чаши не входят в перечень предметов медицинского назначения, потому в аптеках вы их вряд ли найдете. Пользователи покупают их в секс-шопах, заказывают на Алиэкспрессе или привозят из стран Евросоюза . И не всегда понимают, как с этим чудом обращаться.

Практически во всех развитых странах менструальная чаша относится к женским гигиеническим средствам наравне с тампонами и прокладками и активно набирает популярность. Ее основными преимуществами считают:

— Безопасность: медицинский силикон не вызывает аллергии и не способствует размножению золотистого стафилококка;

— Надежность: она не менее чем тампон, и точно более чем прокладка, защищает от протеканий;

— Маневренность: с чашей внутри можно принимать ванну, плавать в бассейне и прочих водоемах и даже заниматься сексом;

— Экологичность: материал чаши позволяет отнести ее к легко утилизируемым отходам, но выбрасывают их, разумеется, гораздо реже и в меньших количествах, чем использованные тампоны и прокладки.

В России это изделие чаще всего покупают из соображений экономии: разброс цен (в переводе на рубли), в зависимости от поставщика и производителя составляет от 300 до 3000 рублей. То есть одна чаша стоит как 1-10 пачек тампонов, а хватает ее лет на 5-10.

Как выбрать чашу

Если у вас скудные, умеренные или нормальные месячные, то смысла в чашах нет — довольствуйтесь тампонами или прокладками. Если обильные или очень обильные, то наши рекомендации могут быть полезны. Менструальные чаши различаются по материалу, форме и размеру.

Материал

В идеале чаша должна быть изготовлена из медицинского силикона — тогда она не вызывает аллергических реакций, ее можно кипятить и обрабатывать дезинфицирующими средствами, ее можно носить в себе до 12 часов (по сравнению с 4 часами для тампонов, это, конечно, большое преимущество) и эксплуатировать в течение 10 лет.

Покупая чашу за границей или в секс-шопе, вы можете, по крайней мере, прочитать инструкцию. Заказывая через интернет доставку из Китая, вы, скорее всего, такой возможности лишены.

Форма

По форме все менструальные чаши одинаковы. В их верхней части непременно есть от 3 до 6 маленьких отверстий: благодаря им не создается вакуум и не образуются гематомы, когда свернутая чаша раскрывается внутри вагины. На некоторых чашах нанесена шкала объема. Это существенно при меноррагии: если врач будет точно знать, сколько крови вы теряете при менструациях, ему будет проще ставить диагноз и подбирать схему лечения.

А вот «хвостик», за который эта штука извлекается, может быть всяким.

— Самая распространенная разновидность (она четвертая на нашей схеме) — это хвостик-палочка. На первый взгляд, самый удобный, ибо слегка торчит наружу из влагалища. Торчит и царапает промежность. Или скребет по трусам. И точно мешает во время секса. Это же не мягкая ниточка от тампона — это довольно жесткий силикон, а то вовсе пластик неизвестного состава. Так что многие пользователи признаются, что вынуждены были его укорачивать, пока не срезали под корень.

— Если срезать под корень, получается чаша без хвостика (первая на схеме). Удалить ее, ухватив за купол, не проблема. Во время секса не ощущается совсем.

— Чаша с хвостиком-колечком довольно удобна для извлечения и, в отличие от хвостика-палочки, наружу не торчит.

— Хвостик-шарик большинству жить и любить не мешает. Но если все же, то срезать его сложнее, чем палочку.

Размер

В глобальном смысле существует 4 размера менструальных чаш — от S до XL. Но некоторые производители выпускают только два размера: S для нерожавших, L — для рожавших.

Некоторые — три: S — для нерожавших, M — для нерожавших, но с очень обильными месячными, L — для рожавших. Примерить такого плана изделия нельзя — придется покупать. И если размерчик не ваш, то поиск и подбор может дорого обойтись.

Поэтому руководствуемся следующими правилами: — Размеры S, M — для нерожавших женщин; L, XL — для рожавших. Девственницам чаши не рекомендуют.

— Если у вас очень обильные месячные (вы раньше пользовались тампонами Super+), то нужно выбирать больший размер в вашей категории. Хотя бы на 4-5 часов чаши должно хватать.

— Если вы занимаетесь плаванием или поднимаете тяжести, то нужен больший размер из вашей категории. — Если ваш ИМТ <18, выбирайте меньший размер (даже при обильных месячных и любви к плаванью).

Как пользоваться чашей

Начнем сразу с главного: если чашу сплющить, а потом свернуть пополам — как на картинке — то по длине и толщине она не слишком отличается от тампона. А вводится даже легче, потому что сделана из гладкого силикона, а не из волокнистых вискозы или хлопка. Внутри она разворачивается и прекрасно выполняет свою функцию.

Чтобы извлечь чашу, надо потянуть за хвостик. Если не получается — провести пальцем вокруг ее купола, чтобы убрать вакуум, и она легко выйдет. Кровь выливаете, само изделие достаточно ополоснуть проточной водой, прежде чем ввести снова. Перед введением на ночь или утром (то есть перед длительным использованием) ее, промыв, можно обработать хлоргексидином, мирамистином или любым санитайзером, предназначенным для обработки секс-игрушек. Однако все так легко и просто, лишь когда вы у себя дома в душе.

В офисных и общественных туалетах, если раковина с водой находится не в кабинке, а в общем холле, эти манипуляции серьезно затруднены. По завершении менструации чашу следует промыть с мылом, особенно обращая внимание на маленькие дырочки у бортика: в них часто застревает кровь, и убрать на хранение до следующего раза. Кипятить (5 минут) или обрабатывать антисептиками ее нужно будет перед очередным применением.

Почему она протекает

Очень многие пользователи жалуются, что чаша подтекает, и носят ее только вместе с прокладкой (в большинстве случаев достаточно ежедневной, но все же). С чем это может быть связано?

1. Чаша переполнилась. Это самый очевидный сюжет. И решение тоже очевидно.

2. Вагина расположена под углом к шейке матки. Это норма — у всех так. Поэтому иногда что-то просачивается вдоль бортика чаши (она же, в отличие от тампона, не обладает способностью адсорбировать). Чем шире влагалище и чем менее упруги его стенки, тем выше вероятность утечки.

Иногда вопрос решается при переходе на изделие большего размера. Но даже в этом случае протечки при переходе из горизонтального состояния в вертикальное (то есть при утреннем подъеме с кровати) возможны.

3. Кровь осталась на стенках вагины. Она уже стекала, когда вы вводили чашу. А чаша не адсорбирует — она будет ловить лишь то, что капает в нее сверху. Несколько капель имеют право доползти до низа и остаться на белье или прокладке.

Как ее использовать при сексе

Во время секса чаши остаются незамеченными. Кроме, пожалуй, тех, что с хвостом-палочкой: они могут даже надорвать презерватив. А презерватив, кстати, необходим, если вы обычно используете барьерную контрацепцию. Чаша контрацептивом не является и продвижению сперматозоидов не препятствует.