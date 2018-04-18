Что лучше, инъекции или дорогие крема?

Когда заходит вопрос о первых признаках старения, женщины встают перед выбором — крем или тяжелая артиллерия в виде инъекций. И у одного и у другого способа есть свои особенности, плюсы и минусы. Что лучше, инъекции или дорогие крема?Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, и не быть голословными, мы обратились к специалисту компании Скин Технолоджи, врачу-косметологу и дерматовенерологу Елене Силивановой. По словам Елены, при начальных признаках старения или изменениях качества кожи, чаще всего мы начинаем с наружного ухода и прибегаем к помощи кремов, масок, сывороток и пилингов. Такие средства могут легко

справиться с гиперкератозом и обезвоженностью, в эпоху высоких нанотехнологий они легко преодолевают поверхностный барьер и проникают в глубокие слои эпидермиса.

Однако, бывают ситуации, когда молодому пациенту требуется

инъекции ботулотоксина. В связи с анатомическими особенностями

мимики, из-за привычного нахмуривания, на лбу формируются стойкие мимические

морщины. Однократное введение ботулотоксина и временное расслабление мышц

приводит к изменению мимической активности и разглаживанию морщин даже после

того, как заканчивается эффект препарата.

Введение препарата с помощью инъекции помогает доставить нужные

вещества непосредственно в дерму, это помогает оказать отличный стимулирующий

эффект на тонус и эластичность кожи. Плюс ко всему использование инъекций

помогает добиться желаемого результата в самые коротки сроки. Если вас останавливает болезненность процедуры, то всегда можно прибегнуть к анестезии,

которая поможет лучше перенести инъекцию.

Крема отлично подходят для ежедневного применения, от которого вы не ждете быстрого эффекта. Они воздействуют только на верхний

уровень нашего эпидермиса, поверхностно увлажняют и защищают нашу кожу. Крем не может подействовать на глубокие слои кожи, за исключением средств с ретинолом,

который может проникать глубоко.

Помните о том, что наружный уход также должен быть правильно подобран и полностью соответствовать типу вашей кожи. Рекомендуется смена средства каждые

три месяца в зависимости от сезона. Если одного наружного ухода будет

недостаточно то, проконсультировавшись со специалистом, вы всегда сможете

добавить инъекционные методы. Инъекции и крема сочетаются между собой и дополняют друг друга.