Когда заходит вопрос о первых признаках старения, женщины встают перед выбором — крем или тяжелая артиллерия в виде инъекций. И у одного и у другого способа есть свои особенности, плюсы и минусы. Что лучше, инъекции или дорогие крема?Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, и не быть голословными, мы обратились к специалисту компании Скин Технолоджи, врачу-косметологу и дерматовенерологу Елене Силивановой. По словам Елены, при начальных признаках старения или изменениях качества кожи, чаще всего мы начинаем с наружного ухода и прибегаем к помощи кремов, масок, сывороток и пилингов. Такие средства могут легко
справиться с гиперкератозом и обезвоженностью, в эпоху высоких нанотехнологий они легко преодолевают поверхностный барьер и проникают в глубокие слои эпидермиса.
Однако, бывают ситуации, когда молодому пациенту требуется
инъекции ботулотоксина. В связи с анатомическими особенностями
мимики, из-за привычного нахмуривания, на лбу формируются стойкие мимические
морщины. Однократное введение ботулотоксина и временное расслабление мышц
приводит к изменению мимической активности и разглаживанию морщин даже после
того, как заканчивается эффект препарата.
Введение препарата с помощью инъекции помогает доставить нужные
вещества непосредственно в дерму, это помогает оказать отличный стимулирующий
эффект на тонус и эластичность кожи. Плюс ко всему использование инъекций
помогает добиться желаемого результата в самые коротки сроки. Если вас останавливает болезненность процедуры, то всегда можно прибегнуть к анестезии,
которая поможет лучше перенести инъекцию.
Крема отлично подходят для ежедневного применения, от которого вы не ждете быстрого эффекта. Они воздействуют только на верхний
уровень нашего эпидермиса, поверхностно увлажняют и защищают нашу кожу. Крем не может подействовать на глубокие слои кожи, за исключением средств с ретинолом,
который может проникать глубоко.
Помните о том, что наружный уход также должен быть правильно подобран и полностью соответствовать типу вашей кожи. Рекомендуется смена средства каждые
три месяца в зависимости от сезона. Если одного наружного ухода будет
недостаточно то, проконсультировавшись со специалистом, вы всегда сможете
добавить инъекционные методы. Инъекции и крема сочетаются между собой и дополняют друг друга.