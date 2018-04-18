Все о тридцать седьмой неделе беременности

Последний, третий триместр и заключительный месяц подходят к концу, так что до родов осталось совсем немного, для кого-то речь идет буквально о считаных днях. Вес будущей мамы достиг своего максимума, в идеале женщина не должна была набрать больше 12-15 кг с момента наступления беременности. Высота стояния дна матки может достигать 35-37 см, окружность живота равна 90 см и более в зависимости от комплекции женщины и размеров плода.

Живот на этой неделе уже мог опуститься, и тогда в течение двух недель наступят роды. Однако у некоторых женщин это происходит только перед самыми родами, что также является нормой.

Анализы и медицинские обследования

Осмотр у акушера-гинеколога на этом сроке назначают раз в неделю. Каждый раз врач измеряет окружность живота и высоту стояния дна матки, прослушивает сердцебиение ребенка. Очень важно также держать под контролем артериальное давление будущей мамы.

УЗИ Плановое ультразвуковое исследование должно было пройти несколько недель назад. На 37-й неделе его проводят повторно в том случае, когда нужно подтвердить положение плода в матке и предварительно принять решение о способе родоразрешения.

Как выглядит ребенок

Малыш практически готов к появлению на свет. За последний месяц он заметно подрос, и длина его тела теперь равняется 48-49 см, а вес 2800-3000 г, при этом ежедневно он будет набирать еще по 15 г. Ребенок активно реагирует на свет и движения, сжимает и разжимает ручки.

Места для активных движений у него совсем мало, и толчки при этом стали гораздо сильнее и болезненнее для мамы.

Но самое главное, на этой неделе у малыша сформировался миконий, первородный кал. В норме он должен выйти в первые сутки после рождения.

Что происходит на 37-й неделе беременности: ощущения

Будущая мама с нетерпением ждет наступления родов, ведь большой живот доставляет сильный дискомфорт. При ходьбе ее может мучить одышка, правда, вскоре дышать станет немного легче, когда живот немного опустится.

Кроме того, женщине трудно высыпаться, поскольку лежать можно только на боку, а это не всегда удобно. Немного помогает в такой ситуации специальная подковообразная подушка, с помощью которой после родов будет комфортно кормить ребенка грудью. Рекомендуется также подкладывать под ноги валик для оттока крови.

Боли в животе

Будущую маму могут беспокоить тянущие боли внизу живота. В каком-то смысле это новые ощущения, и связаны они с тем, что плод продвинулся ниже к области таза и давит сильнее обычного. По этой же причине могут участиться позывы к мочеиспусканию.

Боли в пояснице

Скорее всего, не удастся избежать и некоторых неприятных ощущений в области поясницы. Очевидно, что причина этого — смещение центра тяжести и растущий живот. Придется немного потерпеть, после родов все пройдет. А пока нужно чаще ложиться отдыхать, не перетруждаться.

Выделения

В норме выделений может появиться чуть больше, чем раньше. Связано это с тем, что постепенно начинает отходить слизистая пробка. Всю беременность она закрывала вход в матку и защищала организм женщины от попадания инфекции извне. Но перед родами она начинает понемногу отделяться.

Будьте внимательны: если пробка выходит сразу целым сгустком, то готовьтесь к родам в самое ближайшее время.

Гнойные творожистые выделения с неприятным запахом повод для срочного обращения к врачу. Такие выделения говорят об инфекции, которую нужно пролечить срочно, чтобы во время прохождения через родовые пути ребенок не заразился.

Тошнота

Проблемы с желудком могли беспокоить женщину на протяжении всей беременности или в отдельные ее периоды. Но теперь это может означать, что в скором времени начнутся роды. Если женщина испытывает сильное чувство тошноты, у нее рвота, необходимо срочно обратиться к акушеру-гинекологу, чтобы исключить такое опасное состояние, как преэклампсия (тяжелая степень гестоза).

Многоводие и маловодие

В течение всей беременности плод находится под защитой околоплодных вод, их количество постепенно увеличивается от недели к неделе, но к концу беременности снова уменьшается.

Измеряют количество вод при помощи УЗИ. Есть такое понятие, как индекс амниотической жидкости, который указывает на количество вод на каждой неделе. Все, что выше этой нормы, связывают с многоводием, то, что ниже, — с маловодием. Средней нормой для 37-й недели считаются следующие показатели: 135 мм, возможные колебания — 66-275 мм.

Что можно и нельзя делать на 37-й неделе беременности

На поздних сроках женщине рекомендуется вести размеренный образ жизни, побольше отдыхать и отказаться от сильных нагрузок. Прогулки на свежем воздухе, чтение позитивной литературы — самое полезное времяпрепровождение для будущей мамы.

Очень важно заранее подготовить сумку для роддома, чтобы потом в спешке не забыть

необходимые вещи.

В сумке должны находиться обменная карта, халат, ночная рубашка, прокладки, нижнее белье, молокоотсос, крем для сосков, гель для душа и другие предметы личной гигиены, которые могут пригодиться женщине в первые дни в роддоме. Отдельно нужно сложить одежду и подгузники для младенца. Напоминаем, что детские вещи необходимо постирать и прогладить заранее.

Что можно есть

Питание на этой неделе ничем не отличается от предыдущих недель. В рационе должно быть больше клетчатки и достаточное количество животного белка. Кстати, аппетит в эти дни может снизиться.

Витамины

Будущая мама продолжает пить витамины, которые ей прописал в этом триместре врач, вплоть до самых родов, если не было другого назначения.

Роды

Довольно много малышей появляется на свет чуть раньше установленной даты родов. Обычно так происходит, если беременность многоплодная или если эти роды у женщины будут повторными.

Предвестники родов

Некоторые изменения, которые происходят в организме женщины незадолго до родов, называют предвестниками родов.

Считается, что такие признаки более заметны у первородящих будущих мам.

К числу предвестников относят следующие симптомы (может быть один или несколько сразу):

опущение живота, когда головка ребенка продвигается в малый таз;

отхождение слизистой пробки;

излитие околоплодных вод;

диарея (важно исключить отравление);

постоянно нарастающие схватки;

непроходящая боль в животе, которая отличается от обычной, тянущей. Болевые ощущения могут начинаться внизу живота и переходить к пояснице и наоборот.

Чем опасны роды на 37-й неделе

В современном акушерстве ребенок, родившийся на 37-й неделе, считается доношенным, жизнеспособным, его легкие готовы к тому, чтобы малыш мог дышать самостоятельно. Если роды начинаются, то врачи не останавливают их, а принимают ребенка. Родившийся малыш практически ничем не будет отличаться от тех, которые родились после 38-й недели. Небольшая разница может быть только в весе, и то не всегда, поскольку с аналогичной массой тела (около 3 кг) дети рождаются и в 40 недель.

Кесарево сечение

Кесарево сечение на 37-й неделе делают в тех случаях, когда дальнейшее вынашивание опасно для жизни ребенка. Показаниями к нему могут быть отслойка плацента, гестоз, выпадение пуповины, поперечное положение плода и др.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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