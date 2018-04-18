Следи за собой! Где в Рязани бесплатно и быстро проверить свое здоровье

Вы знаете, какое у вас давление? Какой уровень холестерина? А как надо правильно питаться? И во сколько нужно ложиться спать? Ежедневно десятки людей находят ответы на эти и другие вопросы в Центре здоровья Областной клинической больницы. О работе центра рассказывает его заведующая Светлана Арканова.

Хотелось бы больше

— Светлана Владимировна, сколько уже лет работает Центр здоровья? Можно ли сказать, всё больше людей к вам приходит?

— С 2009 года работаем. Но не сказала бы, что число людей, которые к нам приходят, растёт. Мы бы этого очень хотели, но, увы… В основном приходят люди, которые у нас наблюдаются ежегодно. Традиционно увеличивается посещение после каких-либо акций, дней открытых дверей, выездов. Потом опять спад. Не скажу, что мы всегда на пике популярности. Столько вокруг негатива, люди жалуются, что всё платно, везде очереди.

Наша структура — бесплатная, никаких очередей нет. Есть возможность записаться на удобное для пациента время. Но люди этими удобствами не пользуются, особенно молодые. К нам много приходит пациентов пенсионного и предпенсионного возраста, а вот молодёжь привлечь сложно. Может быть, считают, что пока здоровы, нет необходимости. А зря. Профилактическая работа сегодня очень важна. Поможет предупредить многие болезни.

А ведь у нас ещё есть такая замечательная форма работы, как выезды. Не перестаю об этом напоминать: любой руководитель предприятия может по официальному запросу пригласить нас. Мы приезжаем и совершенно бесплатно проводим обследование сотрудников этого предприятия.

— Какие у людей в основном проблемы со здоровьем?

— Очень большой процент ожирения и повышенного уровня холестерина у наших пациентов. Соответственно, если повышен уровень холестерина, то у человека находим и сердечно-сосудистые заболевания. Много проблем со здоровьем у людей с избыточным весом тела. В общем-то, высокий уровень холестерина — это тоже следствие ожирения. Главные причины: неправильное питание и низкая физическая активность.

Подкралось незаметно…

— Прислушиваются ли пациенты к вашим рекомендациям? Много ли случаев, когда человек при повторном обследовании через год улучшал своё здоровье?

— Да, прислушиваются. Люди хотят решить свои проблемы со здоровьем, это радует. Начинают следить за собой, записываются в какие-то группы ЛФК. Потом приходят, просят посмотреть, что изменилось, есть ли улучшения.

У нас много примеров, когда активно физической культурой начинали заниматься люди, которым уже за 70. Им это начинает нравиться, особенно, когда видят у нас, что есть результат.

— А были случаи, когда благодаря обследованию в вашем центре, у человека находили какое-то серьёзное заболевание, о котором он раньше-то и не подозревал?

— Да у нас каждый день такие случаи. Люди ходят с высоким давлением, даже не зная об этом. Находим кучу причин, почему чувствуют себя не очень. Много выявляем людей с высоким уровнем сахара. Живут и не знают, что у них давно уже сахарный диабет. Такие случаи часто встречаются, когда выезжаем на предприятия. Люди постоянно работают, у них просто нет времени прийти в поликлинику и сдать кровь.

Вся правда за полчаса

— Появились ли у вас какие-то новые виды обследований?

— Мы обновили нашу программу в аппарате, который проводит биоимпедансный анализ состава тела. Сделали перепрошивку этого аппарата, он у нас теперь показывает ещё и внеклеточную жидкость. То есть можно увидеть какие-то скрытые отёки. Напомню, кто не знает, почему так полезно сделать биоимпедансный анализ состава тела. Он расскажет об истинном биологическом возрасте человека, сделает полный анализ состава его тела, вычислит количество жировой и мышечной ткани, жидкости и уровень основного обмена.

— Расскажите людям, которые у вас ещё не были, какие вообще у вас есть виды обследований?

— Мы измеряем рост и вес пациента, вычисляем индекс массы тела. Есть у нас спирометрия — это исследование функций лёгочной системы; кардиовизер — компьютерное исследование работы сердца. Также мы измеряем внутриглазное давление. Кроме того, мы можем измерить содержание СО в выдыхаемом воздухе — процедура для курильщиков, которая наглядно показывает какой вред себе наносит курильщик. Берём кровь на глюкозу и холестерин. Смотрим содержание кислорода в крови, что помогает определить, есть ли у человека гипоксия или нет.

Ещё у нас есть зал ЛФК, куда можно записаться на занятия. И, конечно, делаем, как уже говорила, биоимпедансный анализ состава тела. Эту процедуру лучше делать до 50 лет. После всех обследований — консультация терапевта. Выдаём на руки карту здорового образа жизни.

— А сколько по времени занимают все процедуры в вашем центре?

— От 30 до 45 минут. Но лучше заранее записаться по телефону (4912) 36-95-00. Вы приходите и без всяких очередей проходите обследование. С собой взять полис, паспорт и СНИЛС. Желательно быть натощак. Но даже если после еды мы видим повышенный уровень сахара, это тоже дополнительный признак того, что у человека есть диабет. После еды сахар тоже должен быть в определённых границах.

Все делайте постепенно

— На улице весна. Многие рязанцы захотели, что называется, привести себя в порядок? Расскажите людям, как эффективно это сделать? И, наоборот, чего нельзя делать?

— Не должно быть диет, переходящих в голодание. И не должно быть изнуряющих тренировок. Всё это быстро истощает организм, приводит человека к стрессу и в итоге к негативным последствиям для здоровья. Постепенно меняйте свои привычки. Нельзя разом отказаться и от всего сладкого, и от всего мучного. Всё надо делать плавно. И важно понимать: если вы хотите поменять свой образ жизни, это нужно делать не на какой-то срок, а навсегда. Должен быть чёткий план, которого вы начинаете постоянно придерживаться в жизни. Если вы начинаете заниматься спортом, то делать это надо не менее трёх раз в неделю, не меньше. Заниматься один или два раза — не имеет никакого смысла.

Плюс правильное питание. Не ограничивающее. Организму нужны и жиры, и белки, и углеводы. Нельзя полностью переходить на безуглеводное питание, нельзя полностью исключать жиры. Всё должно быть сбалансировано. Если от чего-то откажитесь, на какое-то время результат будет, но последствия не заставят себя долго ждать. Могут появиться гормональные сбои. Организм своё вернёт, но сделает это на фоне стресса и других дополнительных заболеваний, с которыми потом всё равно придётся что-то делать.

— А какое питание точно считается неправильным?

— Когда много продуктов промышленного производства. То есть человек ничего не готовит сам, а питается тем, что купил в магазине, в палатке, кафе, ресторане… Самую правильную и полезную пищу вы можете приготовить дома сами. Не ленитесь. И не стесняйтесь брать еду на работу, чтобы избежать перекусов.

Сейчас столько контейнеров предлагают людям — можно любую еду удобно упаковать. Не забывайте правильно готовить еду. Не нужно добавлять много масла, соли и разных соусов. И не обманывайте себе: не очень полезны салаты, которые сделаны из варёных овощей. И ещё политы большим количеством оливкового масла. А у нас ещё и тазиками едят такие салаты… Они — добавка к еде. Не нужно наедаться этими салатами. Он не должен быть основным блюдом на столе. Сделайте небольшую овощную нарезку. Это будет и быстрее, и полезнее. Можно эту нарезку полить столовой ложкой нерафинированного масла. Никаких майонезов.

Вплоть до опухоли

— Расскажите читателям о правильном режиме питания, а заодно и сна.

— Есть люди, которые питаются один раз в день — вечером. Говорят, мол, некогда на работе. Это неправильно. Ни к чему хорошему не приведёт. Нельзя и питаться перед сном. Не забывайте, что худеете вы всё-таки во сне. Если покушали перед сном, худеть во сне вы уже не будете. Наоборот, будете переварить то, что съели. Скорее всего, спать будете плохо, проснётесь с отёками. Не будет чувства голода. Ночью человек должен отдыхать, восстанавливать свои силы.

Спать нужно в тёмной комнате. Тогда человек просыпается отдохнувшем. У организма есть свой цикл, который нельзя сбивать. Если сбили, ждите проблем. Пищу нужно употреблять за три часа до сна. А спать ложиться в 10-11 вечера. Это самое оптимальное время. Если поздно ложиться, у организма не будет времени на восстановление. Может развиться какая-то опухоль, появиться заболевание… Следите за собой, старайтесь чётко соблюдать режимы питания и сна!