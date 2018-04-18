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Тренер Шараповой рассказала, как худеют звезды
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Тренер Шараповой рассказала, как худеют звезды 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Что же нужно делать, чтобы получить идеальное тело?
Кирсти Годсо, несмотря, на свою молодость — одна из самых известных фитнес-тренеров в мире. Под ее руководством занималась Мария Шарапова и другие звезды. Именно эта девушка тренирует многих моделей Victoria`s Secret, чтобы те пришли в отличную форму перед показами. Она рассказала, каких правил должна придерживаться любая девушка, которая хочет изменить свое тело.

Adds "dancer" to résumé 😂🙈🙆🏽 @niketraining

Публикация от  KIRSTY GODSO (@kirstygodso)

А начинается все с того, чтобы прислушаться к себе. «Забудьте слово „диета“, — советует Кирсти. — Питание должно быть полноценным и разнообразным. К тому же, некоторые продукты могут быть вредны именно для вас. Например, кто-то в буквальном смысле плохо переваривает такую, казалось бы, полезную капусту. А я не могу есть кабачки».
Сама Кирсти старается включать в свой рацион больше белка, «хорошие» (то есть, качественные) жиры, и чистую воду, а вот на углеводы не налегать. И всем ее подопечным рекомендует убрать со стола глютеносодержащие продукты.
4 столпа фитнеса, по словам Годсо, — это мотивация, дисциплина, терпение и прогресс. Многие находят в себе силы, чтобы наконец-то начать тренироваться, но половина людей бросает занятия через месяц-другой. «Празднуйте маленькие победы в своих тренировках и ставьте перед собой все новые мини-цели, которые заставляют вас заниматься», — говорит девушка.
Когда вы находитесь в зале, умейте полностью сосредоточиться на упражнениях. Мир за окном должен перестать для вас существовать. И не забывайте о том, чтобы разнообразить свои тренировки.
«Иногда для достижения большего эффекта в зале достаточно… больше отдыхать между занятиями и лучше высыпаться, — утверждает Кирсти. — Кроме того, если вы делаете одни и те же упражнения в тренажерном зале довольно долгое время и вам они уже кажутся скучными, возможно, ваше тело тоже заскучало. Смените нагрузку!
Сама фитнес-звезда обычно сочетает пилатес с силовыми занятиями и тренировками на мышечную массу. «Мои любимые тренировки с оборудованием — подтягивания, приседания, „сани“, упражнения на TRX, зашагивания и запрыгивания на платформу», — рассказала она.
А для тех, кто хочет быстрее привести себя в форму, тренер рекомендует комбинацию hiit (высокоинтенсивная интервальная тренировка), силовых упражнений, пилатеса и йоги.
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