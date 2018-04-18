Новая искусственная кожа может вылечить ожоги в три раза быстрее

Как сообщила японская газета «Иомиури», 16 апреля Киотский университет провел презентацию нового типа искусственной кожи, которая может применяться для лечения различных заболеваний, прежде всего сильных ожогов. Эффект от лечения достигается в 2-3 раза быстрее, чем от разработки, используемой в медицине сейчас.

Новая искусственная кожа была разработана коллективом медицинских исследователей из Центра пластической хирургии Киотского университета под руководством профессора Сигэхико Судзуки (Shigehiko Suzuki) в 2005 году. К искусственному коллагену, при изготовлении которого используется обычный коллаген, добавляют особый белок, который увеличивает размеры клеток кожи и кровеносных сосудов. В результате клинических испытаний было обнаружено, что регенерация кожи происходила до 3-х раз быстрее, чем при использовании обычных образцов.

Массовое производство планируется запустить на фирме «Гунзе» (GUNZE) в городе Осака, которая ранее специализировалась на текстильном волокне. Ожидается, что уже в следующем году объемы производства нового товара будут значительно увеличены, и его можно будет использовать повсеместно.

Цена квадратного кусочка новой искусственной кожи размером 12 квадратных сантиметров составляет около 5500 иен (около 3200 рублей. — прим. пер.). Кроме ожогов разработка может быть использована для лечения кожных заболеваний, связанных с диабетом.