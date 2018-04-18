Как избавиться от целлюлита

Порядка 50% представительниц прекрасного пола страдают от такой напасти, как целлюлит. И не всегда в этом виноват возраст. Бывает, что женщина ведет неправильный образ жизни, курит, пьет, неправильно питается. Стрессы также способствуют возникновению целлюлита. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что бывает такое, что целлюлит ошибочно принимают за заболевание. На самом деле он представляет лишь застойное явление, которое образуется на подкожном жировом слое. Образовываться это явление может в основном на бедрах, что не позволяет девушкам носить оригинальные купальники. Безусловно, лучше предпринимать меры, которые предотвращают целлюлит, однако удается это не всегда. Что делать, если целлюлит уже появился на бедрах? Во-первых, начать вести более активный образ жизни. В этом плане очень хорошо подойдет фитнес в сочетании с велосипедом. Далее сократить количество потребляемых мучных изделий до минимума, да и вообще начать правильно питаться, употребляя до 2,5 литров воды. Жирную и тяжелую пищу потребуется исключить после обеда. А вот фрукты и овощи приветствуются. Если присутствует такая вредная привычка, как курение, то от нее лучше отказаться. Помимо всего прочего, не стоит забывать и о всяких полезных процедурах, которые можно получить в массажном салоне. Особенно хорош медовый массаж, который можно сделать даже дома. Для этого разогреваются проблемные зоны, а после чего мажутся медом и массируются. Ранее эксперты рассказали, как обертывание водорослями поможет от целлюлита.