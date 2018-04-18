Борьба с весенней апатией: отдых, витамины и позитивный настрой

Многие весной испытывают упадок сил. Утомление, вялость, потеря аппетита, сонливость и бледность кожи — все это симптомы весенней апатии. По утрам не хочется открывать глаза, а рабочий день кажется бесконечным. Надо ли пугаться этого и что можно предпринять, чтобы вернуть себе радость жизни?

Что со мной?

Весенняя апатия — временное явление, часто обусловленное слишком высокими нагрузками на фоне авитаминоза и дефицита солнечной энергии. Это защитный механизм, с помощью которого организм сигналит вам, что ему нужна передышка. Поэтому бояться апатии и придавать ей слишком большое значение не стоит, хотя в некоторых случаях апатия и может быть следствием другого, более серьезного недомогания и даже болезни. Стратегия борьбы с апатией должна быть такой: мы делаем все, чтобы поддержать свой организм, но если апатия не проходит в течение двух недель, начинаем бить тревогу и записываемся на прием к врачу. Начните с терапевта и сдайте анализы, а еще нелишне посетить эндокринолога: проверить щитовидную железу, гормональный фон и уровень сахара в крови.

На самом деле, апатия — не всегда сезонное явление. Аналогичное состояние люди испытывают после тяжелой болезни или продолжительного эмоционального подъема, длительного физического перенапряжения в сочетании с недостатком сна. Бывает, что с апатией сталкиваются после сдачи сессии или ответственной работы, которая отняла много сил и заставила переволноваться, после долгожданного события, как результат эмоциональной опустошенности, и в некоторых других случаях.

Если вы столкнулись с апатией, то ни в коем случае не надо отмахиваться от своего состояния и продолжать усилием воли жить в напряженном темпе. Поживите немножко так, как если бы вы уже заболели — дайте своему организму отдохнуть.

Шаг первый. Щадящий режим

Отмените все дела, которые можно отменить. Если возможно, возьмите несколько дней в счет отпуска и отоспитесь, или хотя бы возьмите работу на дом. В общем, создайте себе максимально щадящий рабочий режим.

Шаг второй. Больше света!

Лечитесь солнцем: просто выходите на улицу хотя бы на час в день и подставляйте лицо под солнечные лучи. Используйте обеденный перерыв, если нет других возможностей. Лучше, конечно, ходить пешком, но если сил на это нет, то можно и посидеть на лавочке — все равно польза будет.

Шаг третий. Что пить и есть

Устройте себе усиленную витаминотерапию. Пропейте хороший витаминный комплекс, поддержите себя травяными чаями. Прекрасен отвар шиповника с ложечкой меда. Ешьте больше свежих фруктов и овощей: клетчатка подстегнет пищеварение и заставит активнее работать выделительную систему, избавляясь от шлаков. Очень хорошо добавлять в овощные салаты пророщенные зерна злаков. Это биологически активный продукт и в нем сконцентрирована живая энергия и ценные питательные вещества, восстанавливающие организм на клеточном уровне.

Не налегайте на крепкий чай и кофе, избыток кофеина может плохо влиять на сердце. Отличным тонизирующим средством является зеленый чай. Встряхнуться же по утрам помогут несколько капель настойки женьшеня или элеутерококка. Есть еще несколько натуральных препаратов, таких, как пантокрин и мумие, которые помогают вернуть силы и подстегнуть сопротивляемость организма, но прежде чем применять их, все же лучше проконсультироваться с врачом.

Не забывайте и о «продуктах радости». В конце концов, как гласит известная фраза, жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты. Широко известно, что некоторые продукты помогают выработке веществ, «отвечающих» за эмоциональный настрой. Это эндорфин, который называют гормоном счастья и серотонин, заведующий хорошим настроением. Похожим эффектом обладают и продукты, содержащие большое количество витаминов группы B. А также те, что нормализуют содержания магния и цинка в крови. Про шоколад и бананы, несущие радость, знают, наверное, все. К продуктам, повышающим настроение, относятся также твердые сорта сыра, морские гады, водоросли, жирные сорта рыбы, брокколи, нежирная говядина, грудка индейки, перец чили, миндаль, семечки, голубика, папайя и даже обыкновенная овсянка!

Шаг четвертый. Положительные эмоции

Балуйте себя! Теплая ванна с травами или ароматическими маслами, ароматические свечи, хорошая книга или фильм помогут вернуть ощущение радости жизни. Зафиксируйте его. И постарайтесь, как только настроение испортится, вновь и вновь вспоминать что-то хорошее. Аутотренинг, который был так популярен у наших родителей, сейчас забыт, но он действительно может творить чудеса!

Банально, но многие болезни действительно от нервов, и еще от плохих мыслей. Как только вы перестроите себя на позитив, все пойдет на лад. Используйте метод релаксации. Сделайте несколько медленных и глубоких круговых движений головой, а также плечами, чтобы снять накопившееся напряжение в области шеи. Затем, закрыв глаза, постарайтесь полностью расслабить мышцы и представьте себя в каком-нибудь приятном месте, лучше на природе. Представьте себя хозяином этого мира. Вы здесь в полной безопасности. Рисуйте все новые и новые детали, проявите фантазию, представьте звуки и запахи этого мира. Это упражнение необыкновенно благотворно влияет на психику и дает очень качественный короткий отдых нервной системе.

Медицинский психолог центра психического здоровья, специалист семейного центра «Рождество» Михаил Иванов рассказал корреспонденту «Мира 24», что позитивное мышление предотвращает губительное воздействие стресса на наше тело. «Психосоматический аспект состоит в том, что влияние нашего мышления на наше тело чрезвычайно велико, и плохие мысли безусловно влияют на здоровье, — сказал он. — Если человек не катастрофизирует действительность и с верой смотрит в будущее, его психика более сохранна, психо-эмоциональное состояние более стабильно. Напротив, негативный образ мышления разъедает изнутри и действуют по механизму стресса, то есть мы сами в себе вызываем стресс одними своими эмоциями. Как следствие, возникают язвенные болезни, нейродермиты, сосудистые заболевания, мочекаменная болезнь. Как реакция на дистрессы, возникают другие соматические расстройства».

Чтобы позитивно воспринимать каждый прожитый день, делайте такое мыслительное упражнение: каждый вечер перед сном вспомните не менее 7–10 приятных моментов, которые вас порадовали в этот день.

Займитесь планированием отпуска! Это настроит совсем на другую волну, и вы постепенно почувствуете, как хандра и слабость отступают, и жить хочется дальше. Еще можно просто влюбиться!

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