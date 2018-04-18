Ученые ответили, как может навредить здоровью похудение

Возврат к прежним объемам и даже дополнительно набранные килограммы — это наиболее частый итог случаев похудения, в особенности полученного за счет очень строгих диет и ограничений. Ученые из США осуществили новое исследование в поисках решения, как худеть и не толстеть затем вновь. Большинство тех, кто сидит на диетах для похудения, затем не только восстанавливают свой вес, но и набирают лишние килограммы. Об этом сообщили авторы данной работы, исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Подобные весовые качели, по словам ученых, серьезно увеличивают риск заиметь проблемы с сердцем и диабет, пострадать в результате инсульта или негативных изменений иммунитета. Специалистами был проанализирован целый ряд долгосрочных исследований по изучению особенностей похудения на диетах — 31 научный проект с протяженностью каждого 2-5 лет. В итоге они констатировали: надолго потерять вес диеты позволяют лишь очень скромному количеству людей. Большинство после похудения на диете снова восстанавливало свой прежний вес, до двух третей людей не только возвращаются в старую форму, но и набирают новые килограммы.

«В первые шесть месяцев вы можете сбросить 5-10% вашего веса, сидя на любой из диет, — но потом этот вес вернется. Диеты не приводят к долговременной потере веса и не приносят пользу здоровью в большинстве случаев», — заявила в связи с этим руководитель проекта адъюнкт-профессор Трейси Манн

Согласно заключению специалистов, для эффективного похудения важно сбрасывать вес постепенно. Лишние килограммы копятся постепенно, так же постепенно организм приучается их «носить» как дополнительный груз. Любые резкие перемены только навредят. Радикально голодать бессмысленно, утверждают ученые. Если заставить организм интенсивно расходовать свои ресурсы на поддержание энергетического баланса в период голодовки, после ее окончания он начнет накапливать жировые запасы с удвоенной скоростью. По этой причине у людей после похудения появляется привесок массы тела.

«Если не хотите надорвать здоровье, изменяйте обмен веществ постепенно. Оптимальный темп снижения веса — не более 1-2 кг в неделю. Надо ставить себе реально выполнимые задачи: например, похудеть на 2 кг за месяц. Следующий месяц — еще два. За полгода таким образом вы сбросите целых 12 кг!» — дали совет эксперты.

Ранее МедикФорум писал о том, что ученые предложили худеющим людям употреблять в пищу конкретные продукты, благодаря которым процесс похудения не становится слишком тяжелым для организма.