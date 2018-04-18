Как соблюдать диету

Часто бывает, что, садясь на диету, мы срываемся через неделю или, дойдя до конца, очень быстро возвращаем, с таким трудом, сброшенные килограммы. Потом снова в надежде похудеть, находим новую диету, которая обещает нам чудеса. И так по кругу. Дело в том, что диетическое питание всегда подразумевает какое-то самоограничение. Ограничение равносильно насилию. А насилие над собой вызывает сопротивление подсознания. Поэтому, приступая к любой диете, необходимо настроить свое подсознание на гармоничный сознанию лад. Что означает, объяснить внутренней, неизведанной частице, почему мы решаемся на жесткие меры по отношению к себе. Сделать это не очень сложно. Свое подсознание можно привести в гармонию с сознательными устремлениями или, на крайний случай, обмануть. МедикФорум приводит советы от специалистов по соблюдению диеты. Например, пообещать себе при достижении определенного веса или объема какой-то приз. Желательно, чтобы в роли награды выступала покупка, которую очень хочется, но не получается купить. Очень хорошо на роль награды подойдет поездка на курорт. Только мотивация диеты должна звучать не «надо срочно худеть, иначе на пляже эти жировые складки распугают всех поклонников». А, например, так: «когда, я выйду на пляж в том сногсшибательном купальнике, мои идеальные формы привлекут все завистливые взгляды». И лучше, если средства на приобретение желаемого будут сэкономлены на пирожных, пиццах или сладких газированных напитках. Кроме того, любая диета подразумевает выполнение ряда дополнительных правил:

увеличить потребление чистой воды. О благотворном влиянии питья давно ведутся околонаучные споры, но для выведения шлаков во время диетического питания, чистая минеральная вода просто незаменима;

добавить или продлить прогулки на свежем воздухе. Движение на лоне природы не только повысит тонус мышц, но и отвлечет от мыслей о запретных лакомствах;

повысить свою самооценку. Любовь к себе — это самый действенный рычаг управления своим телом;

визуализировать цель. Для улучшения эффекта от диеты хорошо помогает представление конечного результата. Это может быть картинка с идеальными формами, или цифровое выражение желаемого веса или объема в утвердительной форме.

Итак, после ознакомления с рекомендациями, можно приступать к любой из диет, предложенных в этой рубрике. Они обязательно дадут ожидаемый результат! Ранее сообщалось, что отказаться от сладкого поможет страх.